Softimat keert helft beurswaarde uit

Softimat voert een kapitaalvermindering uit van 2 euro per aandeel en voedt daarmee de geruchten over een nakende beursexit.

Dinsdag noteert de vastgoedontwikkelaar Softimat zonder het recht op een kapitaalvermindering van 2 euro per aandeel. Het aandeel sloot maandag op 4,58 euro. De kapitaalvermindering vertegenwoordigt met andere woorden 9 miljoen euro, of 44 procent van de huidige beurswaarde van 20,5 miljoen euro.

Via de fiscaal gunstige ingreep voedt Softimat de exitgeruchten. De Waalse vastgoedgroep is al enkele jaren in sneltempo eigen aandelen aan het inkopen om ze vervolgens te vernietigen. Door de kapitaalvermindering kan Softimat aan een fors verlaagde koers aandelen inkopen. De vastgoedgroep kondigde bij de algemene vergadering in mei een nieuw inkoopprogramma aan ten belope van maximaal 5 miljoen euro over de komende vijf jaar.

Ontmanteling

De kapitaalvermindering komt niet uit de lucht gevallen. Softimat heeft de afgelopen jaren zijn portefeuille stevig uitgemest. Het bedrijf verkocht vorig jaar een Luxemburgs kantoorgebouw voor 14,5 miljoen euro nadat het had beslist zich volledig terug te plooien op vastgoedontwikkeling in België. Ook de woningportefeuille werd grotendeels van de hand gedaan. Voor 2020 mikt de vennootschap op 800.000 euro aan huurinkomsten. In 2019 haalde ze nog het dubbele binnen: bijna 1,8 miljoen euro.

De vennootschap wordt sinds vorig jaar geleid door Nicolas Logé, nadat medeoprichter Bernard Lescot zich terugtrok en voorzitter werd.

Logé is de zoon van Jean-Claude Logé, de flamboyante oprichter van de IT-dienstverlener Systemat. Logé verkocht de ICT-activiteiten in 2011 en behield alleen het vastgoed dat hij verankerde in Softimat.