Solide resultaten ondersteunen Wall Street

IBM maakte over zijn eerste kwartaal een nettowinst bekend van1,68 miljard dollar of 1,81 dollar per aandeel. Een jaar eerder was dat 1,75 miljard (1,85 dollar per aandeel). Het bedrijf slaagde er dus niet in om het voorbije jaar zijn winstgevendheid te verhogen. De bruto winstmargedaalde in die periode van 43,8 naar 43,2 procent.