Solobeurs Zürich wint overnamejacht op Spaanse beurs

De beurs van Madrid valt in handen van de Zwitserse beursuitbater SIX Swiss Exchange. Het is de eerste overname voor de Zwitserse einzelgänger die de Europese veroveringstocht van Euronext doorkruist.

Madrid en Zürich zijn het nieuwe odd couple in het Europese beurslandschap. De Zwitserse beursuitbater SIX Swiss Exchange legt de hand op de Madrileense beurs BME (Bolsas y Mercados). De Zwitsers tasten diep in de buidel en tellen 32,98 euro neer per aandeel, een premie van 30 procent op de koers van medio november toen het overnamebod bekend raakte. De deal waardeert BME op 2,8 miljard euro.

Door de overname ontstaat Europa's derde grootste beursuitbater gemeten naar omzet en handelsvolume. De beurzen van Zürich en Madrid waren lid van het steeds schaarsere clubje einzelgängers in Europa die nog niet tot een grotere groep behoorden.

Met zijn bod, dat analisten als 'riant' omschreven, hield SIX een machtige concurrent op afstand. Euronext had ook zijn oog laten vallen op de Spaanse beurs. De uitbater van onder meer de beurzen van Brussel, Amsterdam en Parijs heeft het al langer gemunt op kleinere Europese beurzen: het won vorig jaar nog de biedstrijd rond de beurs van Oslo van Nasdaq. Toen de Zwitsers midden november vorig jaar hun genereuze bod deden, gooide Euronext al snel de handdoek.

Euronext zou wel nog geïnteresseerd zijn in de beurs van Milaan, mocht de eigenaar London Stock Exchange (LSE) beslissen de afdeling te verkopen. Mogelijk is een verkoop door de LSE nodig om de overname van de datagroep Refinitiv goedgekeurd te krijgen. Ook de solobeurzen van Boedapest, Athene en Warshau horen tot de mogelijke prooien.

Dijsselhof

Schermvullende weergave Jos Dijsselhof - CEO van SIX Swiss Exchange ©rv

Opmerkelijk aan deze overnamestrijd is dat SIX sinds eind 2017 geleid wordt door de Nederlander Jos Dijsselhof, die eerder operationeel directeur was bij Euronext Amsterdam. Hij viel toen ook geregeld in als interim-ceo. Dijsselhof hamerde in het verleden vaak op de nood aan consolidatie en een verbreding van het aanbod om te groeien in tijden van lagere inkomsten en weinig beursnieuwkomers.

Mogelijk trok de belofte op onafhankelijkheid de Spaanse uitbater over de streep. BME zou zijn beursnotering op zijn eigen beurstabellen in Madrid behouden. SIX zelf is niet beursgenoteerd. Het is in handen van een consortium van internationale banken en investeringsfondsen.