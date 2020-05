Solvac knipt in dividend om coronafonds Solvay te steunen

Solvac wil 24 miljoen euro storten in het solidariteitsfonds dat Solvay heeft opgericht en verlaagt daarom zijn brutodividend met 1,14 euro per aandeel.

Solvac streeft ernaar 24 miljoen bij te dragen tot het solidariteitsfonds en zal op korte termijn een eerste schijf van 10 miljoen storten. Het hoopt dat het tegen eind augustus de steun krijgt van alle aandeelhouders. Die beleggers zullen in de komende weken gecontacteerd worden. Het is niet meteen duidelijk wat er gebeurt als veel aandeelhouders het voorstel afkeuren.

Een bijdrage van 24 miljoen komt overeen met 1,14 euro per aandeel. Daarom zal Solvac in augustus een brutodividend uitbetalen van 2,12 euro in plaats van 3,26 euro. Rekening houdend met de beslissing van Solvay om het dividend over 2019 niet te verhogen, zal de raad van bestuur van Solvac in december wellicht beslissen om een interimdividend van 2,18 euro uit te betalen.