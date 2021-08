Solvay bevoorraadt Taiwanese chipindustrie met nieuwe joint venture

De Belgische chemiespeler slaat de handen in elkaar met zijn Taiwanese sectorgenoot Shinkong, om tonnen waterstofperoxide te produceren. Die moet dienen in het maakproces van de boomende chipsector.

De joint venture van de twee chemiebedrijven krijgt de naam Shinsol Advanced Chemicals mee, en zal als alles goed gaat vanaf begin 2023 beginnen met jaarlijks zo'n 30.000 ton waterstofperoxide te produceren. Al zegt Solvay er meteen bij dat die capaciteit snel opgedreven kan worden, indien nodig.

Die kans bestaat, gelet op de boomende industrie die het bedrijf wil bevoorraden. Waterstofperoxide is een belangrijke component in het maakproces van halfgeleiders - de chips die vandaag de dag zowat elk toestel met een snoer of een batterij aansturen.

Solvay produceert die waterstofperoxide al in fabrieken in Europa, de VS en Azië, maar wie wil profiteren van de explieve groei in vraag naar halfgeleiders, kan nergens beter zitten dan in Taiwan, thuisbasis van de grootste chipbakker ter wereld: TSMC.

Dat bedrijf, in 1987 opgericht door de ondertussen 89-jarige Morris Chang, houdt in z'n eentje een flink stuk van de wereldeconomie overeind. Het doet dat met een slim onderaannemersmodel. TSMC laat anderen chips ontwikkelen, waarna zij aankloppen in Taiwan om die op enorme schaal te laten produceren. Met een marktwaarde van meer dan 550 miljard dollar is het daarmee ondertussen een van de meest waardevolle bedrijven op aarde.