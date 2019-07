Somber UBS duwt koers Umicore omlaag

Materiaalbedrijf Umicore verliest 4 procent na een verkoopadvies van UBS. De Londense analisten voorspellen prijsdruk in de batterijbusiness. Voor de geplaagde koers van Umicore een duw richting een nieuw dieptepunt.

UBS verlaagt het advies voor Umicore van 'neutraal' naar 'verkopen'. Het nieuwe koersdoel bedraagt 23 euro, wat 14 procent minder is dan de slotkoers van woensdag. Analist Geoff Haire vreest dat de bedrijfswinst in 2021 met 554 miljoen euro 15 procent lager uitkomt dan de marktconsensus verwacht en de door Umicore zelf initieel voor 2020 beloofde 700 miljoen bedrijfswinst er ten vroegste in 2023 komt. De door UBS voorspelde bedrijfswinst ligt nu 15 procent onder de consensus.

Structureel probleem

Als reden voor de adviesverlaging citeert UBS de tragere groei in de verkoop van elektrische wagens in China en de aanhoudende malaise in de automobielsector in het algemeen. Het beurshuis is vooral somber over de prijsvorming op de markt van de kathodematerialen. Die zitten in de oplaadbare batterijen die gebruikt worden in elektrische en hybride wagens en vormen de hoeksteen in het productaanbod van Umicore.

De productiecapaciteit voor kathodematerialen in China groeit sneller dan we verwacht hadden. Geoff Haire Analist UBS

UBS stelt dat er meer kathodemateriaal op de markt is dan de vloot van elektrische auto's nodig heeft. De bank meent dat die overcapaciteit eerder structureel dan tijdelijk van aard is en nog zeker 5 jaar kan aanhouden. De vloot elektrische auto's neemt weliswaar snel toe, maar het aanbod aan batterijmaterialen neemt door de capaciteitsuitbreiding nog sneller toe bij spelers als Umicore zelf, Easpring, Shanshan en CATL. Het baseert zich deels op bedrijfsbezoeken in China waar het de snelgroeiende productiecapaciteit vaststellen, zo luidt het in het rapport.

Koersdruk

De koers van Umicore staat al maanden onder druk. In april kwam de materialengroep met een forse en onverwachte 'paaswaarschuwing'. Tot dan gingen beleggers er van uit dat Umicore als marktleider in kathodematerialen nog jaren stevige winstmarges zou boeken, maar dat geloof ging aan het wankelen toen CEO Marc Grynberg in april plots het woord prijsdruk in de mond nam. Sindsdien is Umicore al 40 procent van zijn beurswaarde verloren. De koers staat nu op het laagste peil sinds april 2017.

Op 31 juli komt de materialengroep met resultaten over de eerste helft van het boekjaar.

Rode lantaarn