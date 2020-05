Sombere Powell weegt op Wall Street

De woorden van Powell wakkeren de twijfel aan of de beurzen in hun herstel niet te ver vooropgelopen zijn op de reële economie. Dat leidt hier en daar tot winstnemingen.

De deal waardeert de verkochte tak op 4,3 miljard dollar inclusief schulden. Tegelijk investeert KKR 750 miljoen dollar in Coty waarbij deze laatste converteerbare preferente aandelen verkoopt. Wella zal worden omgevormd tot een apart bedrijf dat voor 60 procent in handen is van KKR en voor 40 procent van Coty.