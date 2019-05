Sommige Belgen betalen geen taks op kapitaalvermindering TomTom, anderen mogelijk wel

Donderdag doet de navigatiespecialist TomTom een kapitaalvermindering als gevolg van de verkoop van de telematicadivisie. Daarnaast worden 16 bestaande aandelen gehergroepeerd in negen nieuwe aandelen. De kapitaalvermindering bedraagt 3,22 euro per aandeel (of 5,74 euro per aandeel rekening houdend met de hergroepering).

De grote vraag voor beleggers is of de kapitaalvermindering onderhevig is aan roerende voorheffing. Dat scheelt immers een slok op de borrel. 30 procent van 3,22 euro komt overeen met 0,97 euro en dat is gelijk aan 13 procent van de huidige koers. Er dreigt dus een fiscale strop.