Southwest annuleert 1.800 vluchten in een weekend

Aan de ene kant is dat een slecht teken voor de Amerikaanse economie, maar aan de andere kant voedt het ook speculaties dat de Amerikaanse centrale bank (Fed) haar ongekende monetaire stimulus toch wat later zal afbouwen. Er was ten slotte een 'deftig' jobrapport nodig volgens voorzitter Jerome Powell om de afbouw te starten. En nu vragen beleggers zich af of ze het rapport van vrijdag nog wel deftig kunnen noemen.