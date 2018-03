Spadel zet Bulgaarse turbo op

De expansie in Bulgarije zette een turbo om de winstgroei van Spadel, maar de organische omzetgroei is stilgevallen.

Die groei is grotendeels gedreven door de overname van het Bulgaarse Devin, de grootste overname ooit in de geschiedenis van Spadel dat 120 miljoen euro op tafel legde.

Wie de cijfers van het 'oude' Spadel bekijkt, krijgt evenwel een ander beeld van het bedrijf. De organische omzetgroei bedroeg amper 0,5 procent terwijl na de eerste zes maanden van 2017 nog sprake was van meer dan 7 procent groei. Ook de organische groei van de bedrijfswinst (ebit) - eind juni nog 42 procent - viel over het volledige jaar terug tot amper 6 procent.

Spadel, dat in februari voor het eerst de kaap van 1 miljard euro beurswaarde nam, geeft geen concrete vooruitzichten. 'De concurrentie wordt steeds groter', zegt Spadel dat ook spreekt over 'hoge promotiedruk' en 'een prijzenoorlog in de sector van de supermarkten'.

Maar CEO Marc du Bois zegt vertrouwen te hebben in de strategische focus van het bedrijf. Zo investeerde het de voorbije jaren in de lancering van natuurlijke limonades, de niet-bruisende frisdranken 'Spa Duo' en het gearomatiseerd mineraalwater 'Spa Touch' met smaken gaande van citroen tot pompelmoes en zwarte bes.

Spadel keert aandeelhouders 1,80 euro brutodividend per aandeel (+12,5%) uit. Dat dividend komt grotendeels terecht bij de familie du Bois die na het overnamebod in september 2015 zo'n 93 procent in handen heeft. Du Bois bood toen 95 euro per aandeel. Zij die koppig weerstand boden en hun aandelen bijhielden, hebben intussen een rendement van ruim 130 procent op zak.