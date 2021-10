Specialisten verwachten koerssprong Recticel

Analisten reageren enthousiast op de verkoop van de divisie Engineered Foams door Recticel. 'De belegger krijgt zicht op stevige uitkeringen.'

Recticel is erin geslaagd de divisie Engineered Foams te verkopen aan het Amerikaanse Carpenter voor 656 miljoen euro (goed voor 11,65 euro per aandeel). Dat bedrag ligt in de buurt van de schattingen van analisten in hun zogeheten som-van-de-delenwaardering.

'Dit bedrag ligt slechts 60 miljoen euro onder mijn schatting die dateert van mei', reageert analist Kris Kippers van Degroof Petercam. De schatting van ING-analist Maxine Stranart lag dan weer onder de verkoopprijs.

Recticel wordt een soort mini-Kingspan. Kris Kippers Analist Degroof Petercam

'Veel belangrijker is dat - eens deze transactie wordt goedgekeurd - Recticel een soort mini-Kingspan wordt: een zuivere speler in isolatie', vervolgt Kippers. Isolatie klinkt bij beleggers als muziek in de oren wegens de groeiende Europese bouwmarkt.

De andere divisie, Recticel Bedding, staat immers ook te koop. Hier rekenen analisten op een verkoopprijs van 100 à 120 miljoen euro. 'Een bod op Bedding kan ook nog maar een kwestie dagen of weken zijn', zegt een analist.

Uitkeringen in zicht

Voor de deal met Carpenter had Recticel een geschatte nettoschuldpositie van 190 miljoen euro. 'Dat wordt na de deal een nettokaspositie van ruim 400 miljoen euro. Zo'n grote cashpositie is voor isolatie niet nodig. Met andere woorden, we kunnen allicht rekenen op uitkeringen aan de aandeelhouder', zegt Kippers.

Stranart benadrukt vooral dat de verkoop nogmaals onderstreept hoe karig het bod van Greiner is. 'Het bod van Carpenter op deze ene afdeling vertegenwoordigt 85 procent van het bod van Greiner op het geheel.'