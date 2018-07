Speculatieve koorts zet Ageas op hoogste koers sinds 2008

Analisten stellen vraagtekens bij een potentieel Chinees bod, maar stippen aan dat een opbreekscenario nu wel waarschijnlijker wordt.

Bij een vlakke Europese beurshandel valt woensdag Ageas des te harder op. De verzekeraar noteert tot 5,4 procent hoger op 46,03 euro, een nieuw hoogtepunt sinds 2008 en de implosie van de juridische voorloper Fortis.

Pittig detail: Fortis vertilde zich in 2008 aan de opknipovername van ABN AMRO en uitgerekend zo'n opknipovername doet nu bij de verzekeraar de ronde.

De reden voor de klim is namelijk het bericht op Bloomberg als zou het Chinese conglomeraat Fosun interesse hebben in een bod. Of het effectief tot een bod komt, is lang niet zeker. Fosun zou eventueel ook geïnteresseerd zijn om Ageas samen met een partner op te breken, maar ook dat scenario is niet evident.

'Wij denken dat een opbreken van de groep complex zou zijn, gelet op de vele betrokken toezichthouders en regelgevingen', merkt ING-analist Albert Ploegh op. 'Bovendien zijn er in Azië bepalingen bij een verandering in de controle, zeker in het geval van Taiping Life (de Chinese joint venture met China Taiping, red.).'

Beurshuis Kepler Cheuvreux merkt niettemin op dat een opbreekscenario bij Ageas nu waarschijnlijker is geworden. Ook ING stipt aan dat er in het verleden al vaker vragen waren in welke mate er synergieën zijn tussen de verschillende verzekeraars die de holding Ageas overkoepelt.

Zowat alle analisten waarschuwen beleggers wel niet té hard van stapel te lopen. 'Het is heel moeilijk nu al forse conclusies te trekken uit wat op dit ogenblik louter speculatie lijkt', stelt KBC Securities.