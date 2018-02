'Speel met Euronav in op remonte tankersector'

Volgens beurshuis Morgan Stanley wordt Euronav na de fusie met Gener8 'incontournable' in de sector.

Euronav behoort maandag tot de sterkste stijgers op de Brusselse beurs. De olietankerrederij verstevigt bij een drukke handel van 440.000 stuks 6,9 procent naar 6,77 euro. Morgan Stanley zet het aandeel op de kooplijst na de deal met het Amerikaanse Gener8, die van Euronav wereldmarktleider maakt.

0,50 Directe lijn tussen tankertarieven en resultatenrekening Elke stijging van het dagtarief voor een supertanker met 5.000 dollar levert Euronext 0,50 dollar winst per aandeel extra aan

Volgens analist Fotis Giannakoulis biedt de recente verkoopgolf een koopkans en 'is Euronav hét aandeel om op een heropleving in de tankersector in te spelen'. 'Met Gener8 zal Euronav een betekenisvol marktaandeel en een beurswaarde van ongeveer 2 miljard dollar hebben. En dat maakt het bedrijf tot een niet te onderschatten kracht tegenover de grote oliebedrijven en de favoriet voor elke belegger die in de sector wil beleggen'.

Let wel, de analist ontkent niet dat de sector een zware crisis doormaakt. Ook Euronav zelf is erg voorzichtig over de vooruitzichten op korte termijn. Giannakoulis wijst echter op het feit dat Euronav zich stevig gewapend heeft, onder meer door goedkoop geld bij te tanken.

'Met meer dan 750 miljoen dollar liquiditeiten, een sterke balans en een heel laag break-evenpeil - 21.000 dollar per dag voor een supertanker (VLCC), tegenover het huidige tarief van 24.000 dollar per dag voor supertankers - kan de fusiegroep de huidige crisis vlot navigeren en zelfs munt slaan uit opportuniteiten'.

Morgan Stanley mikt op een herstel van de altijd cyclische tankermarkt in 2019-2020. Dit dankzij een hervatten van de olieproductie bij OPEC, grotere Amerikaanse olie-uitvoer naar het Verre Oosten, een gunstiger futuresmarkt (termijnprijzen die weer boven de contantprijzen stijgen, wat het weer interessanter maakt om olie te stockeren op tankers, red.) en minder aanbod van nieuwe schepen dankzij hoge staalprijzen (een prikkel om oude schepen te verschroten, red.) en strengere milieuregels.