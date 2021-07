'Spelen kunnen inhaalbeweging Japanse beurs inluiden'

Het nieuwe Olympische Stadion in Tokio zal met een jaar vertraging in gebruik worden genomen.

De Japanse beurs hinkt dit jaar achterop. Dat kan veranderen als alle ogen tijdens de Olympische Spelen op het land worden gericht. Bij de bedrijven heeft zich al een mentaliteitswijziging voorgedaan, met de focus op winst en aandeelhouderswaarde.

Op 23 juli beginnen de Olympische Spelen in Tokio. Tenzij een nieuwe, hevige coronagolf roet in het eten gooit, zal Japan dagelijks in alle kranten en op alle televisietoestellen van de wereld te zien zijn, niet alleen met sport maar ook met reportages over cultuur en toerisme. De Spelen moesten meer dan een miljoen toeristen lokken, maar door de strikte reisbeperkingen zijn buitenlandse fans niet toegelaten.

Japan kon de crisis vorig jaar goed doorspartelen. Het land had de pandemie relatief snel onder controle. Het bruto binnenlands product (bbp) viel 'slechts' 4,8 procent terug. Maar het herstel hapert. In sommige delen van het land werd de voorbije maanden de noodtoestand opnieuw uitgeroepen omdat de coronabesmettingen er snel toenamen. In Japan is slechts 12 procent van de bevolking al volledig gevaccineerd. Scholen gingen de voorbije maanden meermaals dicht en grote bijeenkomsten werden verboden.

Recessie

De Japanners hebben zich de recessie zelf aangedaan. Piya Sachdeva Econome Schroders

De economie in het land van de rijzende zon is in een recessie beland. Ze kromp vorig jaar 0,9 procent in het eerste kwartaal en 1,9 procent in het vierde kwartaal. ‘Dat hebben de Japanners zichzelf aangedaan’, meent de econome Piya Sachdeva van de vermogensbeheerder Schroders. ‘Eind 2020 was barslecht wegens een krimp van de consumptie, met als boosdoener een forse btw-verhoging. Ook in het eerste kwartaal van dit jaar was de binnenlandse economie de schuldige, terwijl de export relatief overeind bleef. Wegens de lockdowns in april en mei verwachten we ook in het tweede kwartaal een forse daling van het bbp.’

De essentie De Japanse economie is in een recessie beland. Vooral de binnenlandse consumptie hapert, met een btw-verhoging als boosdoener.

Omdat de vaccinatie eindelijk versnelt, voorspellen economen een remonte vanaf het derde kwartaal.

De Japanse beurs hinkt dit jaar achterop, maar kan een inhaalbeweging maken. De aandelen zijn relatief goedkoop.

De bedrijven leggen eindelijk de nadruk op winstgroei en de creatie van aandeelhouderswaarde. Door de riante cashvoorraden is er ruimte voor extra dividenden en aandeleninkopen.

Voorlopig houdt het magere economische nieuws aan. Toch zijn de meeste strategen optimistisch over de Japanse beurs. De meeste lockdowns zijn weer opgeheven, en Japan besliste versneld te vaccineren. ‘De beurs kijkt altijd vooruit. In het derde kwartaal verwachten we een snel economisch herstel’, stelt Sachdeva.

Achterop

In een internationale vergelijking hinkt de Japanse beurs dit jaar achterop. De Nikkei-index steeg sinds Nieuwjaar 5 procent. Door de neergang van de yen is er voor de Europese beleggers zelfs helemaal geen winst. Is het tijd om weer in Japan te beleggen?

De waarderingen van de Japanse bedrijven zijn relatief goedkoop, en we verwachten een flink winstherstel in 2021. Ken Maeda Hoofd Japanse aandelen Schroders

‘De waarderingen van de Japanse bedrijven zijn relatief goedkoop en we verwachten een flink winstherstel in 2021’, stelt Ken Maeda, hoofd Japanse aandelen bij Schroders. ‘Veel cyclische aandelen zijn echter al fors hersteld - tot boven hun historische waardering - en beginnen prijzig te worden. Buiten die aandelen zien we structurele rugwinden die de beurs ondersteunen. Veel bedrijven doen hun best om het rendement op hun eigen vermogen op te krikken. De investeringen, vooral in IT en software, gaan de hoogte in, wat de toekomstige productiviteit ten goede moet komen.’

Revolutie

Guy de Tonquedec, fondsbeheerder bij Lazard Frères, wijst daarnaast op een ‘revolutie’ die zich aan het voltrekken is in het Japanse bedrijfsleven: ‘Japan staat bekend om zijn ‘verloren decennia’ in de jaren 90 en 2000, waarvan het land zich nooit echt hersteld heeft. De bedrijfsleiders hadden toen weinig oog voor winstgroei en focusten op het winnen van marktaandeel via vaak peperdure en moeilijke overnames. Sinds enkele jaren is een mentaliteitswijziging merkbaar dankzij een nieuwe generatie bedrijfsleiders. Groter is niet langer beter. De nieuwe generatie focust vooral op winstgroei.’

‘Bedrijven gaan zich meer concentreren op hun kernactiviteiten, veranderen sneller hun bedrijfsmodel om te profiteren van recurrente inkomsten, en focussen meer op innovatie. Sommige grote concerns trekken zelfs op internationale overnamejacht, maar dit keer op een gedisciplineerde manier.’

Hogere waarderingen

Lazard wijst onder meer op de transformaties bij Sony, Hitachi en Tokyo Electron, die de weg tonen voor andere en ook kleinere ondernemingen. De nieuwe wind die gepaard gaat met hogere winsten, vertaalt zich in hogere waarderingen op de beurs. De voorbije vijf jaar steeg de Nikkei-index 83 procent, dubbel zoveel als de winst voor de Europese Stoxx600-index.

55% CASHRIJK 55 procent van de Japanse bedrijven heeft een positieve nettokaspositie tegenover 17 procent in Europa.

Toch noteren de Japanse aandelen nog relatief goedkoop, meent Lazard. Japanse aandelen noteren tegen 24 keer hun gemiddelde voortschrijdende winst van de voorbije 10 jaar, tegenover 35 keer op Wall Street. In koers-boekwaarde horen ze tot de goedkoopste ter wereld. ‘Daarnaast bulken de balansen van de bedrijven met cash, wat ruimte laat om de dividenden te verhogen en aandelen in te kopen’, stelt de vermogensbeheerder. Zo’n 55 procent van de Japanse bedrijven heeft een positieve nettocashpositie tegenover 17 procent in Europa. Lazard besluit dat de Japanse beurs wel eens een van de meest beloftevolle investeringen kan zijn voor de lange termijn.