Speuren naar aandelen als veilige haven voor cash

De populaire beleggingsbank BinckBank rekent vanaf 1 oktober een strafrente aan voor wie veel cash aanhoudt. Zijn er defensieve alternatieven op de beurs om die negatieve rente te vermijden?

Betalen om uw centen te mogen parkeren was lang taboe, maar daar komt weldra een eind aan. Beleggers met meer dan 25.000 euro cash op hun rekening moeten bij BinckBank vanaf 1 oktober een halve procent op het bedrag boven die drempel betalen. Dat is ook de rente die Binck aan de Europese Centrale Bank moet ophoesten omdat het zijn overtollige cash daar verplicht stationeert.

BinckBank België is de eerste instelling in ons land die de negatieve rente doorrekent voor ‘bescheiden’ bedragen. De private bank Puilaetco rekent een strafrente aan vanaf 5 miljoen euro. De beslissing kan andere makelaars ertoe aanzetten hetzelfde te doen voor hun effectenrekeningen. De gewone spaarrekeningen blijven verplicht de minimumrente van 0,11 procent te geven. In Nederland is een strafrente meer ingeburgerd. ING, ABN AMRO en Rabo rekenen strafrente aan voor heel grote bedragen. Bij de goedkope makelaar DeGiro, waar ook veel Belgen klant zijn, betaalt u al voor sommen boven 2.500 euro.

Een grote som cash aanhouden houdt in veel gevallen steek. Het kan gaan om wachtgeld om in te spelen op opportuniteiten. Om centen die op de rekening staan als u winst hebt genomen. Uit schrik voor een beurscorrectie. Of omdat u met het geld binnenkort andere dingen wilt doen.

500 actieve beleggers U moet al voor minstens 500 euro transacties per kwartaal doen, om pas strafrente te betalen vanaf 100.000 euro.

Erg actieve beleggers krijgen een vrijstelling van Binck. Maar u moet al voor minstens 500 euro transacties per kwartaal doen om pas strafrente te betalen vanaf 100.000 euro. Dat komt overeen met 52 uitgevoerde koop- of verkooporders van 5.000 euro.

Binck stelt dat u uw centen kunt stoppen in een fonds of in het robotbeheer van de bank om negatieve rente te vermijden. Veel beleggers beslissen echter liever zelf over hun investeringen. Bovendien volgen de meeste fondsen en robotformules de richting van de beurs, en kunt u op korte termijn veel verlies lijden. Daarom gingen we op zoek naar aandelen die relatief stabiel zijn, over veel cash of stevige activa beschikken en die analisten zien als een alternatief voor cash op lange termijn.

Let wel: ook zulke aandelen zijn niet gelijk aan geld. Zelfs de defensiefste bedrijven kunnen onderhevig zijn aan de wispelturigheid van de beurs, zeker als de markt in paniek raakt, zoals in maart.

Geen biotech

De Brusselse beurs telt een twintigtal bedrijven met een nettocashpositie. Inclusief de biotechsector zijn er dat nog meer. De meeste biotech’ers hebben een cashvoorraad omdat banken weigerachtig zijn ze geld te lenen. De waardering van Galapagos bestaat voor driekwart uit harde euro’s en dollars. Maar zulke ondernemingen verbranden ieder kwartaal tonnen cash om hun onderzoeken te bekostigen. Bovendien zijn de activiteiten zo risicovol dat ze geenszins een alternatief voor uw spaarcenten vormen.

De onderneming met het meeste cash op de rekening heeft staan in verhouding tot haar beurswaarde is Moury Construct . Het kleine familiale bouwbedrijf bestaat voor 80 procent uit cash. Het vette spaarboekje is een troef omdat het klanten de zekerheid geeft dat Moury aan al zijn verplichtingen kan voldoen, stipt het Waalse bedrijf aan. ‘Met een bedrijfsmarge van 5,9 procent is het een van de rendabelste bouwgroepen in België’, stelt het blad De Belegger. De koers volgt al jaren een licht stijgend pad. Het dividendrendement is met 4,2 procent bruto bij de hoogste in Brussel. Ook bedrijven moeten trouwens vaak strafrente betalen op hun cash, maar Moury slaagde er vorig jaar in daar iets mee te verdienen.

Cashprins Roularta

Als Moury de cashkoning is, is Roularta de prins: 57 procent van de beurswaarde bestaat uit cash. Het royale spaarboekje spruit voort uit de verkoop van de helft van VTM & co. aan De Persgroep in 2018. Operationeel incasseert de mediagroep klappen door de coronacrisis. De halfjaaromzet kelderde 19 procent. Adverteerders staan op de rem en de persen voor reclamedrukwerk draaien op een laag toerental. ‘We zijn blij dat we het advies niet gevolgd hebben om het gros van onze cash uit te keren’, zei CEO Xavier Bouckaert.

In een delistingscenario schatten we de faire overnameprijs voor Roularta op 17 euro per aandeel. Guy Sips analist KBC Securities

Roularta draaide in het eerste halfjaar met verlies, maar sommigen denken dat de familie De Nolf het bedrijf van de beurs wil halen. ‘In zo’n scenario schatten we de faire overnameprijs op 17 euro per aandeel’, zegt Guy Sips, analist van KBC Securities. Dat is zo’n 40 procent meer dan de huidige koers. De kans op een delisting schat hij op 60 procent.

De resultaten van D'Ieteren overtroffen de consensus met 45 procent. Toch steeg de korting tegenover de intrinsieke waarde van 40 naar 50 procent David Vagman analist ING

Bij het nummer drie, D’Ieteren , dekt cash bijna de helft van de beurswaarde. De familiale holding verraste met beter dan verwachte cijfers. De autobeglazingsdochter Belron draait als een tierelier. Dat compenseert de achteruitgang bij de autoverdeling en de rode cijfers bij de schriftjesmaker Moleskine. ‘De resultaten overtroffen de consensus met 45 procent. Toch steeg de korting tegenover de intrinsieke waarde van 40 naar 50 procent’, stelt ING-analist David Vagman. ‘Wij zien daarin een attractief peil om in deze kwalitatieve cyclische naam te stappen.’

Vagman spreekt het woord ‘cyclisch’ uit: reken dus af en toe op forse ups en downs. Voor wie aandelen ziet als een alternatief voor cash op erg lange termijn, kan D’Ieteren een goede keuze zijn. Op korte termijn is de koers grillig. Met de cash verzekert de holding haar dividend en koopt ze eigen aandelen in. De centen op de rekening betekenen echter ook een risico. D’Ieteren zoekt een grote, nieuwe investering, maar met Moleskine bewees de holding dat cash vlug in rook kan opgaan.

Holdings

Bij de holdings hebben Gimv, Sofina, Ackermans & van Haaren en Texaf cash in huis. Sofina is de defensiefste keuze. Het miljardenimperium van de familie Boël verhoogt al sinds 1958 onafgebroken het dividend, werkt samen met de beste durfkapitaalfondsen zoals het Californische Sequoia, en heeft bewezen innovatieve bedrijven in een vroeg stadium te kunnen ontdekken. De voorbije vijf jaar leverde Sofina een winst van 215 procent op, inclusief dividenden.

Door de pandemie is de koers van Gimv onder de intrinsieke waarde gezakt, wat in het verleden vaak koopmomenten betekende.

Ook Gimv pronkt met een sterk trackrecord, maar met een vijftigtal vooral kleinere bedrijven in portefeuille is het aandeel minder defensief. Gimv zit onder meer in hoogrisicosectoren als geneeskunde (o.a. ImCheck), de horeca (o.a. Ellis Gourmet Burger) en vrije tijd (o.a. France Thermes). Het aandeel combineert een hoog dividendrendement van 5,2 procent bruto met het streven naar forse groei, en is niet immuun voor beurscorrecties. Door de pandemie is de koers onder de intrinsieke waarde gezakt, wat in het verleden vaak koopmomenten betekende.

Meerderheidsbelangen

Ackermans & van Haaren is minder gediversifieerd omdat het zich richt op meerderheidsbelangen. De participatie in de bagger- en bouwgroep CFE tekent voor 26 procent van de portefeuille, de tak private banking voor 39 procent. De intrinsieke waarde schilferde in het eerste semester slechts 1 procent af. Het dividend wordt hervat. Door de sterke staat van dienst en de relatief lage waardering zien de meeste analisten Ackermans op lange termijn als een beter alternatief voor cash.

Bij Texaf vergalt het landenrisico het veiligheidsprofiel. De in Congo actieve holding spreekt de jongste tijd expliciet over veiligheidsrisico’s, zowel juridisch als fysiek. Topman Philippe Croonenberghs uitte zijn bezorgdheid tegenover president Félix Tshisekedi. De kans dat een of andere partij eigendommen opeist in het land en daarmee wegkomt, is niet onbestaande. Vraag maar aan Sucraf, dat zijn suikerplantage in Congo kwijtspeelde.

Payton Planar torst een hoger dan gemiddeld risico, maar blijft aantrekkelijk tegen 14 keer de verwachte winst. De Belegger

Ook enkele technologiebedrijven zijn spaarzaam geweest. De Israëlische specialist in minitransformatoren Payton Planar , die in Brussel noteert, bestaat voor bijna een derde uit cash. Zowel de nettowinst als het orderboekje steeg met dubbele cijfers. Payton levert onder meer aan producenten van elektrische wagens. ‘Het aandeel torst een hoger dan gemiddeld risico, maar blijft aantrekkelijk tegen 14 keer de verwachte winst’, stelt De Belegger.

In tegenstelling tot Payton keert Zenitel geen dividend uit, ondanks een riante cashpositie van 4,46 euro per aandeel. De halfjaaromzet daalde 3 procent. Maar de maker van cruciale telecomsystemen snoeide zwaar in de kosten, er waren geen beurzen en het personeel kon niet reizen. Het resultaat: de bedrijfswinst spurtte meer dan de helft hoger. Tegen 12 keer de winst is Zenitel goedkoop. Professionelen tonen wegens de illiquide handel weinig interesse. Het bedrijf doet ook amper iets om bekendheid te verwerven. Onbekend maakt onbemind.

Eigen aandelen kopen

EVS bestaat voor 17 procent uit cash en doet meer om aandeelhouderswaarde te creëren, zoals eigen aandelen inkopen. De specialist in beeldservers zit echter in de hoek waar de coronaklappen vallen, omdat grote sportmanifestaties niet konden doorgaan. Toch slaagde EVS er ondanks alle tegenwind in een nettowinst van 3,3 miljoen neer te zetten. Er vloeit geen cash uit het bedrijf. ING had bij de cijfers een ‘zeer positieve koersreactie, wellicht van meer dan 10 procent’ verwacht. Intussen bengelt het aandeel een tiende lager.

Barco repareerde zijn dak terwijl de zon scheen, wat een weerbaarder businessmodel opleverde. Guy Sips analist KBC Securities

Ook bij Barco keldert de omzet: min 18 procent in het eerste halfjaar. Klanten als concertpromotoren of bioscopen hebben het moeilijk. De kaspositie vormt een stootkussen, maar slonk in zes maanden van 305 naar 223 miljoen. Gelukkig telt het bedrijf ook weerbare takken zoals de medische beeldvorming of digitale vergaderzalen. Door meer efficiëntie en besparingen kon het bedrijf een marge van 10 procent boeken. ‘Barco repareerde zijn dak terwijl de zon scheen, wat een weerbaarder businessmodel opleverde’, zegt Sips van KBC Securities. Hij hanteert een koopadvies. Maar een defensief alternatief voor cash kan je Barco bezwaarlijk noemen.

Agfa-Gevaert hebben we bewust niet in de lijst met cashkoeien gezet. De cash van de beeldvormingsgroep overstijgt met 677 miljoen euro de beurswaarde van 612 miljoen, maar daartegenover staan voor bijna 1 miljard euro pensioenverplichtingen.

Maakbedrijven

In de maaksector pronkt Van de Velde met cash, maar de lingeriewinkels kampen met minder klanten terwijl de e-commerce dat nog niet goedmaakt. De maker van wassystemen Jensen kreunt onder de malaise in de hotel- en cruisesector.

In de financiële sector zit Ageas goed bij kas. De verzekeraar groeit, met name in China, en geniet van voorspelbare cashflows. Een financiële instelling blijft altijd een groot risico, al compenseert Ageas dat met een dividendrendement van 6,6 procent bruto en een vleugje overnamespeculatie.

Als alternatieven voor cash kijkt u het best ook naar bedrijven die schulden torsen maar defensieve businessmodellen hebben. Die leveren royale cashflows op, waardoor de schulden geen probleem vormen.

Als alternatieven voor cash kijkt u het best ook naar bedrijven die schulden torsen maar defensieve businessmodellen hebben. Die leveren royale cashflows op, waardoor de schulden geen probleem vormen. Ahold Delhaize is een echte cashflowkoe. De warenhuizen profiteren van het thuiswerken en meer thuis eten. De keten heeft in tegenstelling tot Colruyt schulden, maar is dynamischer en staat met de expertise van Bol.com veel sterker in e-commerce.

Nutsbedrijven

Met nutsbedrijven kunt u goed voorspelbare cashflows kopen met een pak onderliggende activa. Met de uitbater van het hoogspanningsnet Elia en die van gaspijpleidingen Fluxys Belgium noteren twee monopolisten op de beurs, waardoor concurrentie is uitgesloten. Beide torsen flink wat schulden: 6,8 keer de brutobedrijfswinst (ebitda) voor Elia en 3,2 voor Fluxys. Dat maakt ze gevoelig voor een rentestijging, al zullen de centrale banken nog jaren de rente in toom houden. Elia levert een dividendrendement van 2 procent bruto op, Fluxys Belgium 4,7 procent. Beide zijn alternatieven voor obligaties. Elia is defensiever en heeft een duidelijker groeiprofiel, maar is volgens alle parameters duurder.

Via TINC belegt u in een infrastructuurportefeuille van 24 projecten, van windenergie, wegen, sluizen en glasvezel tot een datacenter. Enkele ondervinden last van corona, zoals een parkeergarage en het vakantiepark in De Haan. TINC baat die niet zelf uit, en krijgt een op voorhand vastgelegde vergoeding. Het aandeel noteert 9 procent boven zijn intrinsieke waarde en levert 3,9 procent couponrendement op.

7,1% TINC Sinds zijn beursgang in 2015 leverde TINC 7,1 procent netto per jaar op.