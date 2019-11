Speuren naar achterblijvers op de Brusselse beurs

Welke aandelen hebben onterecht nog niet deelgenomen aan de beurshausse? En welke bedrijven zagen hun koersen wel exploderen, maar kennen nog stijgingspotentieel?

Aandelenbeleggers mogen zich na het berenjaar 2018 weer in de handen wrijven. De Bel20-index spurtte sinds Nieuwjaar bijna een vijfde hoger, en piekte deze week op zijn hoogste peil van het jaar. De brede Europese Stoxx600-index noteert op het hoogste peil in vier jaar. Wall Street staat op een ‘all time high’. De beleggers trekken zich op aan de signalen dat de VS en China toch een handelsakkoord zullen sluiten, zij het eentje in meerdere fases. De vrees voor een harde brexit is gaan liggen. En de centrale banken verlagen de rente of trekken andere registers open om via het monetaire beleid de economie van zuurstof te voorzien. Die prettige cocktail zet aan tot optimisme.

Toch nemen niet alle aandelen deel aan de koershausse, al zijn de uitzonderingen schaars. Van de 75 grootste namen op het Brusselse koersenbord die we in deze lijst hebben opgenomen, leed u met amper 10 verlies, gemeten volgens de koersevolutie en de uitgekeerde dividenden. Bij sommige bedrijven is de verklaring snel te vinden, bijvoorbeeld omdat ze povere resultaten hebben neergezet. Zo bleef de maker van kankerdiagnostica Biocartis ver achter op de beloftes omdat de verkoop in de VS zwaar teleurstelde. De groenten- en fruitreus Greenyard bengelt een kwart lager. De droge zomer, de heftige concurrentie en de gevolgen van de listeria-besmetting laten zich nog voelen. Het aandeel verdubbelde deze week wel, omdat Greenyard na een horrorjaar en het vierendelen van zijn koers opnieuw beterschap ziet.

De trading update van 14 november zou voor Biocartis de eerste stap moeten zijn naar een herstel van het vertrouwen. Beurshuis Kepler Cheuvreux

Het toont aan dat u met gevallen engelen veel kan verdienen, maar de risico’s zijn hoger dan gemiddeld. Terwijl de analisten voor Greenyard voorlopig voorzichtig blijven omdat er nog een kapitaalverhoging zit aan te komen, geven ze wel unisono een koopadvies voor Biocartis. Het gemiddelde koersdoel bedraagt 13,50 euro, ruim het dubbele van de huidige prijs. ‘Op 14 november publiceert Biocartis een trading update. Dat zou de eerste stap moeten zijn naar een herstel van het vertrouwen’, denkt het beurshuis Kepler Cheuvreux. Maar nu al kopen, is vooral gokwerk. Bij biotechnologiebedrijven is het wegens het ontbreken van winst, vaste cashflows, een dividend of een gevestigde markt voor hun producten, moeilijker voorspellingen te maken. Al kan het vooruitzicht daarop voor forse koerswinsten zorgen. De voorlopige topper dit jaar is Galapagos . Het Mechelse biotechbedrijf heeft nog geen product op de markt, maar dankzij sterke testresultaten voor zijn reumamiddel filgotinib en de instap van de Amerikaanse reus Gilead Sciences zag Galapagos zijn koers ruim verdubbelen.

Onder de boekwaarde?

Bij traditionele bedrijven moet u met een hele resem criteria rekening houden. In de tabel geven we de koers-winstverhouding (hoe lager, hoe goedkoper), het dividendrendement en de koers-boekwaarde mee. De boekwaarde is de theoretische waarde als het bedrijf alle activa van de hand zou doen en alle schulden aflost. Als bedrijven onder hun boekwaarde noteren, gaat de beurs er van uit dat ze op korte termijn waarde voor hun aandeelhouders zullen vernietigen. Vanzelfsprekend spelen nog tientallen andere elementen mee. Hoe zit het met de schulden? Heeft de sector goede vooruitzichten? Kan het bedrijf wel opboksen tegen de concurrentie? Of is het wel goed geleid?

In de traditionele sectoren is Colruyt een van de grote dissonanten dit jaar. De koers zakte een vijfde. De warenhuisketen grossiert nog altijd in de verkoopadviezen wegens het ontbreken van groei en de scherpe concurrentie, zeker nu het Nederlandse Jumbo de Belgische markt wil bestormen. Toch zien sommige analisten de eerste kiemen voor wat stijgingspotentieel. ‘Je moet Colruyt zien als een quasi-obligatie’, stelt analist Hans D’Haese van ING, die het koersdoel optrok van 41 naar 53 euro. ‘Door de koersdaling is Colruyt niet langer duurder dan de sector. De grote cashpositie en de inkoop van eigen aandelen compenseren de risico’s. Colruyt is een goed gerunde, conservatieve marktleider met de hoogste winstmarges in België. Het verhaal kan saai zijn, maar dat heeft zijn verdiensten in de context van een slechtere macro-economische omgeving.’ De meeste analisten geven de voorkeur aan Ahold Delhaize , dat met zijn Amerikaanse tak geniet van een sterkere groei. De keten verkocht in het derde kwartaal 2,9 procent meer, beter dan verwacht.

Bij de consumentengoederen hinken luiermaker Ontex en lingeriegroep Van de Velde achterop. Beide bedrijven tonen stilaan beterschap, maar niet genoeg om eensluidende euforische reacties te ontlokken. Ontex herstelde na zijn cijfers deze week wel fors. Het krijgt zijn schuldgraad onder controle, al blijft die met 3,68 keer de brutobedrijfswinst aan de hoge kant. Het aandeel is een kwart goedkoper dan de sector, en dat is volgens Kepler Cheuvreux onterecht. ‘Lagere grondstoffenkosten en besparingen zullen een positieve impact hebben op de winst. Dat zal de nood aan vreemd vermogen verminderen en de vrees doen afnemen dat Ontex de afspraken met de banken schendt’, stelt analist Richard Withagen.

Van de Velde is de koerswinst van het voorjaar kwijtgespeeld. In de eerste jaarhelft daalde de omzet 2,2 procent. Door de hoge kosten om een internetplatform uit te bouwen en de tanende verkopen in de kleinere winkels, raden de analisten aan om aan de zijlijn te blijven.

Het lelijke eendje

De bevestiging van de prognoses, de besparingen en de inkoop van eigen aandelen doen ons weer wat positiever worden over Econocom. Stefaan Genoe, analist Degroof Petercam

In de technologiesector is Econocom het lelijke eendje. De IT-groep lijdt onder margedruk in zijn leasingtak en fraude in Italië. Het bedrijf nam bovendien te gretig digitale spelers over die niet altijd hun centen waard bleken. Een deel staat weer te koop. Econocom wil terug naar zijn roots: het verhuren van IT-infrastructuur en het leveren van digitale diensten. De meeste analisten wachten af of Econocom zijn ambitieuze transformatie- en besparingsplan kan doorzetten, maar KBC Securities en Degroof Petercam vinden de koersval voldoende om weer een positie op te bouwen. ‘De bevestiging van de jaarprognoses, de besparingen en de inkoop van eigen aandelen doen ons weer wat positiever worden over het aandeel,’ zegt Stefaan Genoe van Degroof Petercam. ‘Zelfs indien Econocom de jaardoelstellingen niet haalt, is de ondernemingswaarde (beurskoers + schulden, red.) van 10 keer de bedrijfswinst goedkoop genoeg om een lichte tegenvaller op te vangen.’

In de IT leverde ook EVS dit jaar nog niets op. Twee op de drie analisten geeft nochtans een koopadvies voor de specialist in beeldservers. De markt reageerde teleurgesteld omdat de gerespecteerde interim-ceo Pierre De Muelenaere de fakkel niet definitief overneemt en de leiding doorgeeft aan Serge Van Herck. Velen dachten dat De Muelenaere EVS klaarstoomde voor een verkoop, zoals hij bij zijn voormalig bedrijf IRIS deed. De hoop op een snelle winst is daardoor van de baan. Toch denkt het analistenheir dat EVS zal profiteren van enkele nieuwe productlanceringen en het vollere orderboekje (+19%). Ook de belofte om de komende drie jaar 1 euro dividend per aandeel te betalen, moet de koers ondersteunen.

De maker van chips voor de autosector Melexis blikte bij zijn derdekwartaalcijfers wat optimistischer vooruit omdat de grote klanten stilaan door hun voorraden geraken. Melexis noteert wel al een kwart hoger dit jaar, en dat vinden de meeste analisten voldoende. Operationeel begint de motor weer te draaien. De omzet zal dit kwartaal wellicht voor de vierde keer licht stijgen. En zelfs indien de autoverkoop niet groeit, zijn er steeds meer chips per wagen nodig omdat de auto’s veiliger, autonomer en luxueuzer worden.

Voor het meest gestegen techaandeel, Barco , zien de analisten de rit voortduren. De beeldprojectiegroep verhoogde zijn margedoelstelling met 2 procentpunten. Barco nestelt zich in groeiniches zoals digitale cinema, vergaderzalen en digitale operatiekamers en focust er veel meer dan vroeger op dat alle takken hun expertise onderling uitwisselen. ‘Het orderboekje was 5 procent beter gevuld dan de consensusverwachtingen, wat een sterk signaal is voor een goed 2020’, oppert Marc Hesselink van ING.

Sectoraal is de telecom het minst geliefd. Vooral de twee grootste spelers, Telenet en Proximus , krijgen flink wat verkoopadviezen achter hun naam. De markt vreest de komst van een vierde, volwaardige concurrent op de Belgische markt. Orange Belgium is de uitzondering. Zijn goedkopere tv- en internetformule kent succes en de wetgever maakt de tarieven om daar kabelcapaciteit voor te huren binnenkort goedkoper.

De koersdaling van Sioen vormt een interessante instapgelegenheid in het vooruitzicht op een margeherstel in het tweede halfjaar. Maxime Stranart en Stijn Demeester, analisten ING

De industrie telt heel wat achterblijvers. Deceuninck kampt met de problemen in Turkije, een van de belangrijkste landen voor de maker van pvc-profielen. De waardering van 6,2 keer de ondernemingswaarde tegenover de brutobedrijfswinst ligt in lijn met het historische gemiddelde, stipt ING aan. Niemand gaat verder dan een ‘houden’-advies. Over de weefgetouwenbouwer Picanol en diens chemie-investering Tessenderlo klinken de analisten ietsje positiever. Tessenderlo mikt op een licht hogere winst dit jaar. Picanol ziet zijn omzet echter crashen omdat de textielbouwers hun investeringen op een laag pitje hebben gezet. Bij een handelsdeal tussen de VS en China zou het aandeel kunnen opveren. Over een andere achterblijver, de textielgroep Sioen , is ING optimistisch. ‘De grondstoffenprijzen zijn 15 procent gezakt. De koersdaling vormt een interessante instapgelegenheid in het vooruitzicht op een margeherstel in de tweede jaarhelft’, denken Maxime Stranart en Stijn Demeester. De zwakke vrachtwagenmarkt, waarvoor Sioen dekzeilen bouwt, is echter een risico, waarschuwen anderen. Truckbouwer Volvo zag de bestellingen vorig kwartaal 45 procent in elkaar storten.

Solvay opsplitsen?

Solvay blinkt uit in koopadviezen in eigen land, maar de buitenlandse specialisten zijn sceptischer. De meerderheid gaat niet verder dan een ‘houden’-advies. De koers corigeerde na de presentatie van de derdekwartaalcijfers en het nieuwe strategische plan deze week. Dat focust op cashgeneratie en organische groei, maar sommigen hadden op iets spectaculairders gerekend. ‘De ondernemingswaarde van Solvay bedraagt 6,9 keer de brutobedrijfswinst. Dat is een kwart goedkoper dan de som van alle onderdelen. Een afsplitsing van de verschillende takken zou waarde naar boven kunnen brengen’, argumenteert Nathalie Debruyne van Degroof Petercam. Solvay liet echter weten dat de groep niets zal afstoten.

Umicore staat als maker van batterijmaterialen en recycleerder van elektronisch afval vooraan als speler in duurzaamheid, waarvoor beleggers meer willen betalen. Tegen 26 keer de winst voor dit jaar is het aandeel niet goedkoop. Er zit dus al wat toekomstige groei in de koers.

Bekaert is een verhaal van cyclisch herstel. Vooral door kostenbesparingen belooft het staaltechnologiebedrijf de marge op middellange termijn weer van minder dan 5 naar 7 procent op te krikken. De schuldgraad zakte intussen weer naar een gezondere 2,8 keer de brutobedrijfswinst. Twee op de drie analisten plakt een koopadvies op het aandeel.

In de farmasector raden de beurswatchers aan om UCB of zijn moederholding Tubize op te pikken. Het aandeel viel sinds de zomer fors terug. Deze maand slikten onder meer Bernstein en JP Morgan hun verkoopadviezen in, nadat het ene goede nieuwtje het andere opvolgde. UCB nam het Amerikaanse Ra Pharmaceuticals over en kan zo de pijplijn uitbreiden, maakte goede testresultaten bekend met zijn psoriasismiddel, en kreeg in tweede zit toch groen licht van Europa voor zijn osteoporosemiddel Evenity.

De financiële sector lokt doorgaans weinig enthousiame uit omdat de lage rente de marges uitholt en de kosten toenemen wegens de strengere regulering. KBC staat bekend als een van de meest performante en balansmatig een van de sterkste spelers in Europa, maar dat zit deels in de koers. Ageas scoorde dit jaar een vijfde beter dan zijn sectorgenoten op de beurs. Het is een van de schaarse verzekeraars die groei kan voorleggen dankzij zijn stevige positie in Zuidoost-Azië.

Goed in vastgoed

Wie ruim in vastgoedaandelen zat begin dit jaar, zag de kassa rinkelen. Omdat de Europese Centrale Bank opnieuw haar arsenaal boven haalt om de rente te drukken, dook de opbrengst op 10-jarig staatspapier in heel wat Europese landen onder nul. De huurinkomsten en dividenden van vastgoedbedrijven worden daardoor een pak interessanter, zeker voor spelers die uit zijn op vaste rendementen zoals pensioenfondsen of verzekeraars. Door de lage rente kunnen de vastgoedspelers ook sneller groeien omdat ze spotgoedkoop leningen kunnen aangaan. Vooral de vastgoedbedrijven die veilige huurinkomsten combineren met een flinke scheut groei, zijn gegeerd. Zij slagen er in hun dividenden elk jaar op te trekken. Ze kunnen ook goedkoop kapitaal ophalen omdat hun aandelenkoersen ver boven de intrinsieke waarde van hun gebouwen noteren.

De verhuurder van studentenkoten Xior haalde vorige week 206 miljoen euro op om zijn expansie in Zuid-Europa te financieren. Door de forse beurswinst van 44 procent, is Xior het minst geliefde vastgoedaandeel. Een op de drie analisten geeft een verkoopadvies. ‘Wij vinden de waardering van de gebouwen te hoog, zeker in het licht van de snelle veroudering van studentenbehuizing en de kosten om de gebouwen te onderhouden’, waarschuwt KBC Securities.

In de logistiek groeien WDP en Montea als kool, maar vindt een kwart van de analisten de koersklim stevig genoeg geweest. Zij raden aan de winst te verzilveren. Toch genieten ze nog veel interesse. WDP haalde woensdag bij grote beleggers 200 miljoen euro op en moest daar amper een korting van 1 procent voor toestaan. Intervest Offices & Warehouses piekte dinsdag op het hoogste peil in 12 jaar na zijn cijfers maar nadien namen beleggers winst omdat huurder Nike onverwachts zijn contract opzegde. Analist Herman van der Loos van Degroof Petercam schrapte als laatste zijn advies om de aandelen op te bouwen, waardoor Intervest alleen nog ‘houden’-ratings telt.

Aedifica is niet goedkoop, maar combineert een hoog groeipotentieel met een laag risicoprofiel. Herman van der Loos, analist Degroof Petercam

De verhuurder van zorgvastgoed Aedifica kreeg veel lof na het overnamebod van 375 miljoen euro op de Finse sectorgenoot Hoivatilat. ‘Het aandeel is niet goedkoop, maar combineert een hoog groeipotentieel met een laag risicoprofiel’, zegt van der Loos. De Finse prooi kent geen leegstand, en de huurcontracten lopen nog gemiddeld 13 jaar. Heel wat analisten trokken hun koersdoelen op.

Shoppingcentra

De spelers in winkelvastgoed deden in veel mindere mate mee aan de hausse. De sector staat onder druk van de e-commerce. Al won u met de grootste achterblijver, Wereldhave Belgium , nog altijd 8 procent. ‘De cijfers van de specialist in shoppingcentra waren nochtans goed’, sust Van der Loos. ‘Over de eerste 9 maanden stegen de huurinkomsten per aandeel 8,8 procent, en het bedrijf verhoogde zijn vooruitzichten. Het aandeel heeft nog potentieel. Veel goed nieuws zit nog niet in de koers. De shoppingcentra en Kortrijk en Genk doen het weer beter. In Genk is de grote Carrefour-site al deels herverhuurd aan Albert Heijn en Medi-Market’.

Bij de vastgoedanalisten zijn de projectontwikkelaars het meest geliefd. Over Atenor , Immobel en VGP is geen enkel beurshuis negatief. Immobels halfjaarcijfers evenaarden al die over heel het recordjaar 2018. Het dividend zal wellicht opnieuw een tiende stijgen. De specialist in logistiek vastgoed VGP is bij KBC Securities de ‘top pick’ in de sector. ‘VGP profiteert van zijn geografische expansie en de grote vraag naar magazijnen bij zijn klanten,’ legt Jan Opdecam uit. ‘De alliantie met de Duitse verzekeraar Allianz zorgt ervoor dat VGP zijn geïnvesteerde kapitaal snel kan recyleren. Door de sterke groei, gecombineerd met een van de laagste waarderingen in de sector, zien wij het aandeel uitblinken.’

Wie veel in vastgoed zit, maar ook in andere dividendaandelen zoals Elia of Fluxys Belgium , moet vooral op de rente letten. Indien de rentevoeten stijgen, zijn zij gevoelig voor een correctie. Op korte termijn zien weinig strategen dat gebeuren.

Niet langer wachten op Godot

En dan zijn er nog de vele speciale gevallen. Rederij Euronav wacht niet langer op Godot, en ziet na jaren loze beloftes de vaarprijzen en zijn resultaten eindelijk verbeteren. De analisten zijn positief, al is het bij dit soort cyclische aandelen meestal beter te kopen bij laagtij en te verkopen bij hoogtij. Voorlopig zijn de prijzen hoog omdat veel schepen naar het droogdok moeten voor aanpassingen aan de nieuwe uitstootnormen. Het is de vraag hoe lang dat zal duren.