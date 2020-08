Speuren naar onterecht achtergebleven aandelen

De meeste Belgische aandelen zijn nog altijd niet hersteld van de klappen van de coronacrisis. Soms terecht, soms gaat het om bedrijven die onopvallend in de schaduw van de beurs wegdeemsteren. Zitten in die lijst onterechte achterblijvers, waarvoor analisten stilaan opportuniteiten zien?

Terwijl Wall Street deze week een record neerzette, hinken de Europese beurzen ver achterop. De Belgian All Share Index met alle Belgische aandelen bengelt sinds zijn jaarpiek op 17 februari een vijfde lager. Vooral een pak kleinere bedrijven die niet door de grote jongens via indexbeleggingen worden opgepikt, genieten niet mee van de herstelgolf van de voorbije maanden. Ze noteren vaak mijlenver onder hun niveau van voor de crisis.

We gingen op zoek naar de bedrijven die meer dan een kwart onder hun precoronapeil bengelen. Bij sommige aandelen is die pandoering perfect verklaarbaar omdat de pandemie als een goed gemikte torpedo midscheeps hun activiteiten treft. Kinepolis , bijvoorbeeld, ziet nog altijd weinig cinemagangers in zijn 55 complexen door de mondkapjesplicht, de besmettingsvrees en het gebrek aan blockbusters. Bij Barco is de vraag naar projecties voor de evenementensector of bioscopen weggevallen, terwijl bedrijven de investeringen voor hun vergaderzalen terugschroeven. Jensen kan zijn wassystemen niet meer kwijt aan hotels en cruises, die massaal projecten annuleren.

Bij zulke bedrijven is de onzekerheid hoog en is het begrijpelijk dat veel beleggers aan de zijlijn blijven. Het herstelpotentieel hangt af van de evolutie van de pandemie. Voor veel bedrijven heeft het virus slechts beperkte of onrechtstreekse gevolgen. Daarom gingen we bij de analisten op zoek naar namen die misschien onterecht zijn achtergebleven en mogelijk koopjes zijn. Soms kan de reactie bij goed nieuws of een herontdekking zeer groot zijn. Bpost spurtte in twee weken de helft hoger nadat de cijfers over het tweede kwartaal dankzij het boomende pakjesverkeer beter meevielen dan verwacht.

Bierbrouwer

Een van de meest getroffen spelers is het grootste aandeel van de Brusselse beurs: AB InBev . Na een koersdaling met een kwart geeft precies de helft van de analisten een kooprating, 44 procent hanteert een lauw ‘houden’-advies en 4 procent raadt aan te verkopen. De cijfers over het tweede kwartaal waren een opsteker. Ondanks alles wist de brouwer uit de rode cijfers te blijven. Dankzij de herbevoorrading van de horeca slaagde ’s werelds grootste biermaker er in juni in meer te verkopen dan vorig jaar. In Azië, waar de pandemie eerder en beter onder controle kwam, verkochten de Leuvenaars amper 6 procent minder bier. In Europa werd de verkoop vijf keer zo zwaar getroffen.

4,9 SChuldgraad Hoeel de schuldgraad van AB InBev met 4,9 keer zijn brutobedrijfswinst erg hoog is, heeft de brouwer voldoende liquiditeiten om een crisis te doorworstelen.

Hoewel de schuldgraad van AB InBev met 4,9 keer zijn brutobedrijfswinst erg hoog is, heeft de brouwer voldoende liquiditeiten om een crisis te doorworstelen. Desnoods kan het bedrijf nog wat aandelen van zijn genoteerde Aziatische filiaal verkopen. De groep leent zo goed als gratis, al doet ze dat vooral in dollars en euro’s, terwijl de inkomsten grotendeels in munten uit de groeilanden binnenstromen. Door de pandemie zal het langer duren voor AB InBev zijn schuldgraad onder de beoogde 2 kan terugbrengen. Maar dat is uitstel en geen afstel. Het tweede halfjaar wordt zonder nieuwe lockdowns een pak beter. Tegen 1,4 keer de boekwaarde en 23 keer de (lage) winst van dit jaar, vinden de meeste analisten het aandeel niet duur.

Banken zonder dividend

Ook de banken en de verzekeraars hebben hun verlies nog lang niet goedgemaakt. De toezichthouder verbood ze dividenden uit te keren, wat voor veel beleggers als een zware klap kwam. ‘Voor een bank is die maatregel te verdedigen, omdat ze werkt met een maximaal toegelaten hefboom op haar eigen vermogen om kredieten te kunnen verstrekken. Een dividend holt dat eigen vermogen uit en kan de vlotte kredietverlening aan de economie onder druk zetten. Bij een verzekeraar speelt dat niet mee’, zegt Kristoff Van Houte van het beursblad Kroffinvest.

Een faire waarde voor KBC, dat gemiddeld goed rendabel is, situeer ik rond 60 euro of 1,3 keer de boekwaarde Kristoff Van Houte uitgever Kroffinvest

KBC blijft bij de analisten in een hoge schuif zitten, ook al weegt de lage rente op de hele sector. ‘De focus op de thuismarkten zal het bedrijf hopelijk van de ergste ongelukken en verkeerd gelopen financieringen behoeden. Te meer omdat KBC ook een verzekeraar is’, denkt Van Houte. ‘KBC boekte in het tweede kwartaal 845 miljoen euro waardeverminderingen op kredieten. Voor het hele jaar denkt de groep dat dat kan oplopen tot 1,1 miljard, in een pessimistisch scenario zelfs tot 1,6 miljard. Veel geld, maar niet zo dramatisch als in de grote financiële crisis.’ De daling van het eigen vermogen bij KBC beperkte zich van 45,3 euro per aandeel vorig jaar tot 44,9 euro eind juni. ‘Een faire waarde voor KBC, dat gemiddeld goed rendabel is, si- tueer ik rond 60 euro of 1,3 keer de boekwaarde’, stelt Van Houte. Hij denkt dat KBC zodra het mag weer een coupon zal betalen. ‘Al zijn banken eigenlijk zwarte dozen waar een dividend uitkomt.’

De verzekeraar Ageas bewees met zijn kwartaalcijfers dat de crisis niet zo zwaar in de cijfers hakt. ‘We trekken ons advies op naar kopen’, reageerde het beurshuis Berenberg. ‘Daar zijn drie redenen voor. Ten eerste herstart het bedrijf later dit jaar met zijn dividendbetalingen. Ten tweede kent Ageas een sterke groei in Azië, waar de levensverzekeringen 18 procent groeiden. Ten derde stijgen de marges in de Belgische tak nog altijd, vooral dankzij de schadeverzekeringen.’ Die afdeling profiteert van de thuiswerkeconomie. Wie niet met zijn auto naar het werk rijdt, kan niet in een ongeval betrokken raken. ‘Tegen 7,9 keer de verwachte winst voor 2021 en 0,7 keer de boekwaarde is Ageas goedkoop’, besluit Berenberg.

Minder kilometervreters

Dat we minder kilometers met de wagen afmalen, is dan weer een opdoffer voor D’Ieteren . Belron, de dochter voor autoruiten- en carrosserieherstelling, bij ons bekend als Carglass, heeft baat bij veel auto’s op de weg. Als autoverdeler swingt D’Ieteren bovendien mee met de enorme ups en downs van de sector. Door de coronacrisis is de autoverkoop in België - in 2019 goed voor 42 procent van de groepswinst - sinds Nieuwjaar met 26 procent in elkaar gestort. Maar de voorbije maanden vlot het herstel. De pandemie toont aan dat individueel autobezit nog altijd veel voordelen heeft om veilig ergens te geraken. ‘D’Ieteren zit op een berg cash, goed voor meer dan de helft van de beurswaarde. Dat is een troef in deze tijden’, stelt het blad De Belegger. ‘Dit jaar zullen de resultaten minder goed zijn, maar tegen 1 keer de boekwaarde en een korting van 30 procent is de waardering laag.’

CFE is een vijfde goedkoper dan zijn historisch gemiddelde. De koers reflecteert het potentieel van zijn vloot en de groeivooruitzichten vanaf 2021 niet. Luuk van Beek Analist Degroof Petercam

De bouw- en baggergroep CFE ondervindt op het eerste gezicht weinig rechtstreekse gevolgen van Covid-19, zij het dat de bemanningswissels op de schepen moeilijker verlopen en corona tot een vertraging van de projecten leidt. De waardering is tegen 0,8 keer de boekwaarde teruggevallen naar het laagste peil sinds 2013. ‘CFE heeft een moderne vloot, waardoor het een concurrentievoordeel heeft’, verantwoordt Luuk van Beek van Degroof Petercam zijn koopadvies. ‘CFE staat bovendien sterk in windenergie op zee. Die activiteit toont zich erg weerbaar in deze crisis. CFE is een vijfde goedkoper dan zijn historisch gemiddelde. De koers reflecteert het potentieel van zijn vloot en de groeivooruitzichten vanaf 2021 niet.’

Ook ABN Amro verhoogde vrijdag de rating naar 'kopen, wat het aandeel een rally bezorgde. De meeste analisten gaan echter niet verder dan een ‘houden’-advies. De pandoering met bijna de helft voor CFE weegt ook zwaar op de moederholding Ackermans & van Haaren .

Telecom in de afgrond

De telecomsector scoort eveneens ondermaats, al was de vraag naar internet nooit zo groot en vormen de abonnementen een constante cashbron waar veel andere sectoren amper van durven te dromen. Toch is het enthousiasme voor Proximus en Telenet klein. Ze moeten zwaar investeren in hun netwerk. Telenet lijdt als eigenaar van televisiezenders bovendien onder de terugval van de advertenties. Alleen voor Orange Belgium , dat niet in een eigen netwerk moet investeren, is de meerderheid laaiend enthousiast. ‘Orange kon ondanks een omzetdaling zijn bedrijfswinst een tiende doen stijgen’, legt ING-analist David Vagman uit. ‘Het bedrijf wist zijn kosten fors terug te schroeven, terwijl de onderliggende business goed floreert. Orange Belgium weet ook meer winst te halen uit zijn kabelaanbod met internet en tv.’

Orange Belgium wist zijn kosten fors terug te schroeven, terwijl de onderliggende business goed floreert. David Vagman analist ING

De farmasector kent met UCB een sterke stijger, maar andere populaire aandelen incasseerden klappen. Galapagos kampte al begin dit jaar met ratingverlagingen, lang voor het nieuws dat de Amerikaanse toezichthouder het reumamiddel filgotinib voorlopig blokkeert. Maar terwijl Galapagos zich al voor de crisis via enkele kapitaalverhogingen versterkte, deed Mithra dat niet. Daardoor moest het Luikse bedrijf tegen bradeerprijzen aandelen uitgeven. Intussen heeft de Amerikaanse farmawaakhond FDA het goedkeuringsdossier voor de anticonceptiepil Estelle volledig bevonden. In het eerste halfjaar van 2021 volgt het verdict. Zowat alle analisten zijn lovend over het bedrijf, maar intussen verbruikt Mithra veel cash voor het onderzoek naar Donesta tegen ongemakken in de menopauze. Een pluspunt is dat Mithra veel partners aantrok om Estelle en zijn vaginale ring Myring te verkopen, waardoor het niet zelf een dure verkoopploeg moet samenstellen.

Vliegtuigen

In de industrie bengelt Solvay een kwart onder de top van februari. De brutobedrijfswinst van de chemiegroep zakte vorig kwartaal met 30 procent. Er rollen haast geen nieuwe vliegtuigen uit de fabrieken, wat op de kunststoffentak weegt. De verkoop van chemicaliën aan de schalieoliesector is in elkaar gestort. ‘Ondanks de tegenwind op korte termijn is het aandeel tegen 5,5 keer de ondernemingswaarde versus de brutobedrijfswinst voor 2021 aantrekkelijk gewaardeerd’, stipt Nathalie Debruyne van Degroof Petercam aan. Ze hanteert een koopadvies. Het gros van haar collega’s gaat niet verder dan ‘bijhouden’.

Voor Bekaert is er weinig animo. Voor de belangrijkste divisie, staaldraad voor autobanden, voorspelt Bekaert een volumedaling met 20 procent. Het bedrijf houdt wel de kosten scherp onder controle en schroefde de investeringen fors terug.

In de VS verkocht Deceuninck meer dankzij nieuwe klanten, wat goed is voor de toekomst. Kris Kippers analist Degroof Petercam

Deceuninck herstelde schuchter na de presentatie van zijn halfjaarcijfers deze week. Degroof Petercam verhoogde de rating van ‘houden’ naar ‘kopen’ met een koersdoel van 1,80 euro omdat de maker van pvc-profielen zijn winstmarges goed op peil kon houden. ‘Deceuninck stuurt gunstige signalen uit’, verantwoordt analist Kris Kippers. ‘In de VS verkocht de groep meer dankzij nieuwe klanten, wat goed is voor de toekomst. De schulden zijn met meer dan een vijfde gezakt. En intussen zijn de grondstoffenprijzen gedaald.’

De luiermaker Ontex bereikte onlangs een dieptepunt, wat de Franse aandeelhouder CIAM in de pen deed kruipen om verandering te eisen. CEO Charles Bouaziz moest opstappen. ‘Ontex lijdt onder het gebrek aan katalysatoren op korte termijn, de tegenwind van valuta omdat het veel in Brazilië en Mexico verkoopt, en de hevige concurrentie’, stelt Alan Vandenberghe van KBC Securities. ING ziet daarentegen een koopkans. Het aandeel noteert veel goedkoper dan de sector, terwijl de kwartaal- cijfers beter waren dan verwacht. Opkuiswerk door de nieuwe CEO kan het tij keren.

Winkels in solden

In de vastgoedsector bengelen tal van aandelen tientallen procenten onder hun precoronapeil. De winkelspelers staan onderaan. De sector had het al moeilijk door de opmars van e-commerce, terwijl die in een nog hogere versnelling is gekomen door de coronacrisis. Ondanks de historisch lage waardering kunnen de winkels op weinig fans bij de beurshuizen rekenen. Al raden ze ook niet meer aan om tegen deze koersen te verkopen.

WDP is een van de weinige bedrijven die dit jaar met een positieve winstprognose kunnen uitpakken. In een wereld van langdurig lage rentevoeten heeft groei een prijs. Kepler Cheuvreux Beurshuis

De logistiek trekt zich van de pandemie weinig aan. Door de boomende e-commerce moeten steeds meer winkels plaatsruimen voor magazijnen. Montea , WDP en VGP noteren rond records. Toch hebben die laatste twee nog koopadviezen. ‘WDP is een van de weinige bedrijven die dit jaar met een positieve winstprognose kunnen uitpakken. In een wereld van langdurig lage rentevoeten heeft groei een prijs’, stelt Kepler Cheuvreux. Degroof Petercam begon midden juni de opvolging van VGP met een koopadvies. ‘VGP geniet van inkomsten uit ontwikkeling, verhuur en het leveren van diensten aan zijn klanten, wat zich vertaalt in meer recurrente omzet in vergelijking met de pure projectontwikkelaars’, stelt Vivien Maquet. ‘De huidige landbank volstaat voor vijf jaar groei.’

7% Royaal dividend Het dividendrendement van Intervest Offices & Warehouses kan oplopen tot meer dan 7 procent bruto, denkt KBC Securities.

Intervest Offices & Warehouses bengelt als halve kantoor- en halve logistieke speler een kwart onder zijn peil van februari. Een koopgelegenheid, zegt KBC Securities. Het dividendrendement kan volgend jaar op meer dan 7 procent bruto belanden. Intervest profiteert van enkele nieuwe opleveringen. Maar 19 procent van de huurcontracten loopt volgend jaar af. Het bedrijf moet nieuwe huurders vinden.

Coronakantoren

De pure kantoorspelers kunnen op weinig enthousiasme rekenen. Er zijn veel vraagtekens. Zal het vele thuiswerk de vraag naar kantoren doen afnemen? Of hebben de bedrijven net meer plaats per persoon nodig om afstand te kunnen bewaren? Bij Cofinimmo maken kantoren slechts 30 procent van de portefeuille uit, 57 procent is zorgvastgoed. Het aandeel bengelt 22 procent onder zijn precoronapeil, iets beter dan de schade bij de pure zorgspelers Aedifica en Care Property . Van die drie geniet Cofinimmo de meeste recente kooptips. Het voorspelde dividendrendement ligt met 5 procent bijna dubbel zo hoog als bij de twee andere. De schuldratio is met 41 procent laag.

Het beleggersenthousiasme voor de rusthuizensector heeft door de toegenomen leegstand wegens de oversterfte door Covid-19 een knauw gekregen. Volgens een rondvraag van De Tijd staat een tiende van de kamers leeg. Het zijn in eerste instantie de uitbaters, niet de verhuurders die hun inkomsten zien dalen. Als dat aanhoudt, zullen echter ook de eigenaars water bij de wijn moeten doen. Door de toenemende vergrijzing denken de meeste analisten dat de leegstand van korte duur zal zijn. Vorige maand voegde KBC Securities Care Property Invest toe aan zijn ‘top pick’-lijstje. ‘Het overnametraject gaat sneller dan verwacht, ondanks Covid-19. We voorspellen voor 2020 een kwart meer huurinkomsten’, stelt analist Wido Jongman.

Beademingstoestel

Voor de durvers die erop gokken dat de pandemie van korte duur is, zijn er nog de sectoren die rechtstreeks door het virus worden geïnfecteerd en aan het beademingstoestel moeten. Kinepolis geniet optimistische ratings omdat de cinemagroep dankzij haar vastgoed beter gewapend is dan haar sectorgenoten om de crisis te doorstaan. Maar Kinepolis torst een hoge schuldgraad van 3,6 keer de brutobedrijfswinst. In het eerste halfjaar leed de keten 30 miljoen euro verlies.

Barco is de helft kwijtgespeeld, maar meldde dat het vanaf eind juni weer tekenen van herstel zag. De tak diagnostische beeldvorming is bovendien weerbaar in coronatijden. Barco lijkt een beter alternatief dan aandelen uit het toerisme, de luchtvaart of het entertainment. Die zijn ‘te toxisch om aan te raken’, zei de bekende Amerikaanse beurswatcher Jim Cramer onlangs. ‘Ze zijn niet voor beleggers, maar voor casinospelers. Al kan je in het casino ook rijk buiten komen.’