Spotify swingt naar recordhoogte

Wall Street staat in de plus. Spotify stijgt naar een nieuw record dankzij een reeks podcastdeals. AMC opent zijn deuren half juli.

Beleggers zijn gunstig gestemd door berichten dat China toch meer mais, ethanol en sojabonen van de VS gaat kopen. Daarmee zou de Volksrepubliek zich weer houden aan de afspraken die gemaakt zijn tussen de twee kemphanen in het eerstefase-akkoord . Donderdag zei de Amerikaanse president Donald Trump nog dat hij het nog steeds een optie vond om de economische banden met China volledig te verbreken.

Spotify

Spotify vliegt ruim 6 procent waardoor het aandeel zich op recordhoogte bevindt. Analisten zijn vol enthousiasme over de Amerikaanse muziekstreamingsdienst nu het bedrijf zich met podcasts bezighoudt. Onlangs kondigde de onderneming een aantal hooggewaardeerde podcastdeals aan. Het gaat onder andere om de razendpopulaire podcasts van Joe Rogan en van het stripheldenbedrijf DC Comics. Er zou ook een overeenkomst in de maak zijn met de Amerikaanse mediapersoonlijkheid Kim Kardashian West.

Analist Mark Zgutowicz van het beurshuis Rosenblatt is enthousiast over de laatste deals. 'We zien veel potentieel om hier geld mee te verdienen. Het zal een stuk makkelijker zijn om de prijs van een premiumabonnement te verhogen. Daarnaast verbetert het de onderhandelingspositie van Spotify met platenmaatschappijen.' De Zgutowicz verhoogt zijn koersdoel naar 275 dollar.

Ook beurshuis Monness, Crespi, Hardt laat het koersdoel stijgen tot 275 dollar. 'De podcastdeals geven de mogelijkheden voor een meer geëngageerd publiek en biedt groeikansen voor het maandelijkse aantal actieve gebruikers. De fikse koersstijgingen laten zien dat beleggers de grootse visie van Spotify op het gebied van podcasts serieus nemen.' Het aandeel is deze week al bijna 30 procent gestegen en is sinds midden maart ruim verdubbeld.

AMC

De Amerikaanse bioscopengroep AMC wint 3,6 procent in New York. Het bedrijf zal half juli de deuren van zijn bioscoopzalen weer openen voor het publiek. Dat gebeurt uiteraard met de nodige veiligheidsmaatregelen om mogelijke besmettingen met het coronavirus te voorkomen. Daarom verlaagt het de hoeveelheid bezoekers die in een bioscoopzaal mogen zitten, knipt het in de keuze uit snacks en zal het zijn zalen vaker schoonmaken. Met de heropening volgt het zijn concurrent Cinemark, die eerder deze week met vergelijkbare plannen op de proppen kwam.