Sputterende verkoop zaklabo's Biocartis baart zorgen

Het medtechbedrijf Biocartis kon zijn verliezen in 2022 deels stelpen, maar de opbrengsten uit de verkoop van zijn zaklabo Idylla slabakken.

De Mechelse specialist in zaklabo's voor snelle medische diagnoses Biocartis bleef ook in 2022 verlieslatend, blijkt uit het jaarrapport. Het medtechbedrijf wist vorig jaar wel zijn inkomsten op te drijven en de cashburn terug te dringen.

Het bedrijf zag de inkomsten uit het minilaboratorium Idylla in 2022 toenemen tot 45 miljoen euro, waarvan 35,9 miljoen euro uit cartridgeverkopen (+13% tegenover 2021) en 9,2 miljoen euro uit de verkoop en de verhuur van Idylla-toestellen (+3%).

Cashburn

Terwijl de cartridge-inkomsten uit oncologie met 30 procent toenamen, daalde de vraag naar covidtests, waardoor de inkomsten uit coronatests terugliepen tot 3,5 miljoen euro.

Onder de streep blijft het bedrijf verlieslatend. Biocartis zette over 2022 een nettoverlies van 47 miljoen euro in de boeken. Dat is 33 procent minder dan de 71 miljoen van 2021. Analisten rekenden op een verlies van zo'n 54 miljoen euro. '2022 was een succesvol jaar, zowel in operationeel als in financieel opzicht' zegt CEO Herman Verrelst in een persbericht.

'In een moeilijk macro-economische klimaat hebben we de opschaling van onze kernactiviteiten in oncologie voortgezet en onze financiƫle doelstellingen met een sterke groei van 30 procent van onze oncologie-inkomsten verwezenlijkt.' De topman is ook tevreden dat Biocartis zijn operationele cashburn met 32 procent kon terugdringen.

Toch is Biocartis het voorbije jaar gedegradeerd tot centjesaandeel. Het medtechbedrijf haalde vorig jaar na een moeizaam verlopen herkapitalisatieplan 66 miljoen euro op. Om die financiering rond te krijgen moest Biocartis een beroep doen op enkele dure (roof)vogels die eerder ook de converteerbare obligatie kochten: de hefboomfondsen Whitebox en Highbridge.

Trage verkoop

Met het oog op de winstgevendheid is het zorgwekkend dat de verkoop van het zaklabo Idylla sputtert. De opbrengsten uit de verkoop van Idylla namen in 2022 met amper 3 procent toe tot 9,2 miljoen euro. De verkoop van Idylla-toestellen moet het vliegwiel zijn dat de omzet aanjaagt. Hoe meer zaklabo's Biocartis aan de man brengt, hoe groter de vraag naar de bijbehorende cartridges.

'Bepaalde klinische studies waarvan de start voor 2022 gepland was en waarvoor een significant aantal Idylla-instrumenten gekocht zou worden, werden door onze partners uitgesteld wegens de onzekere economische omgeving', zegt Biocartis.

Bovendien stelt Biocartis vast dat meerdere klanten gretig gebruikmaken van het gratis evaluatieprogramma van Biocartis, waarbij ze Idylla tijdelijk gratis kunnen gebruiken en alleen betalen voor de verbruikte cartridges. Pas als de evaluatie gunstig is, begint een eventuele verhuur of verkoop geld op te leveren.

In principe hebben de Mechelaars voldoende geld in kas om tot ergens in 2024 voort te kunnen. Voor 2023 verwacht Biocartis 'een volgende significante stap naar operationele winstgevendheid te zetten'.