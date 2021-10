'Squid Game'-manie stuwt aandelen Koreaanse tv-producenten

Na 'Squid Game' blijkt nu ook een andere Koreaanse serie, 'My name', een kijkcijferhit.

De dystopische serie 'Squid Game' heeft de voorbije weken aangetoond dat de wereld een grote interesse heeft voor Koreaanse producties. Dat heeft ook Netflix begrepen. De streaminggigant liet afgelopen weekend de reeks 'My Name' op het publiek los.

'My Name' is een Koreaanse serie over een vrouw die de dood van haar vader wil wreken. De reeks was zondag al meteen de vierde best bekeken serie op Netflix, amper twee dagen na de lancering. Dat leren cijfers van FlixPatrol. Op de eerste plaats staat uiteraard 'Squid Game'. Die serie werd op 17 september gelanceerd en trok sindsdien 132 miljoen mensen aan die ten minste twee minuten hebben gekeken. Dat slaat alle records.