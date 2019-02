Startschot voor beursmakelaar zonder transactiekosten

Belgische beleggers kunnen vanaf nu handelen op Wall Street, in Frankfurt en Amsterdam bij een Cypriotische broker die geen commissie per transactie aanrekent. Ook opties, trackers en Belgische aandelen zouden over een paar weken in het aanbod moeten verschijnen.

Het Nederlandse Tradealot had in oktober al zijn ambitie uitgedrukt, toen het een obligatieuitgifte startte om begin 2019 te kunnen lanceren. Nu maakt het bekend wie zijn partner is met een banklicentie in de eurozone.

Het gaat om JFD Group (Just Fair and Direct), een Cypriotisch bedrijf dat onder het toezicht valt van de bankenautoriteit BaFin in Duitsland, nadat het in november een investeringsbank had overgenomen in dat land. De Belgische waakhond FSMA noch de Nederlandse AFM hebben iets in de pap te brokken.

Verdienmodel

De start-up Tradealot, opgericht door de Nederlander Paul Lamain, fungeert als exclusieve tussenpersoon van JFD in de Benelux. 'Er is in deze markt alleen plaats voor de allergoedkoopste', zei hij in oktober.

Het platform is live sinds vandaag, ook voor Belgische klanten. Belgische aandelen worden 'hopelijk' in maart of april ook verhandelbaar zonder commissielonen. 'We zijn van een aantal factoren afhankelijk', klinkt het voorzichtig.

De nieuwe prijsbreker rekent al geen tarief aan per transactie op de beurzen van Frankfurt, New York en Amsterdam. 'We zullen uit meerdere producten inkomsten genereren', verduidelijkt Lamain. 'Zoals vermogensbeheer, mirror trading (een platform waar beleggers hun rekening aan bestaande strategieën kunnen koppelen) en de verkoop van abonnementen op research.' Analyses van een Nederlandse technisch analist en beurscolumnist Royce Tostrams kosten bijvoorbeeld 19,50 euro per maand.

Dat moet snel genoeg beginnen op te brengen, want Tradealot beloofde zijn obligatiehouders vijf jaar lang een rendement van minstens 8 procent per jaar. Volgens het recentste persbericht zitten al 25.000 klanten te wachten op Tradealot.

Beurstaks

Belgen die transacties doen op de beurs ontsnappen niet aan de beurstaks. Of die netjes wordt ingehouden door de nieuwe broker kregen we voorlopig niet te horen. Toen het Nederlandse DeGiro een paar jaar geleden België binnenviel met lagere commissielonen dan de concurrentie was dat niet het geval, en was een aparte aangifte nodig. Ondertussen is dat veranderd bij DeGiro.