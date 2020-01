Steeds meer Brusselse aandelen zetten (jaar)records neer

Op een vlakke beursdag slaagt een rist Belgische bedrijven erin nieuwe (jaar)hoogtepunten te bereiken. Het gaat onder meer om Galapagos, Aedifica, GBL en Umicore.

In zowat alle sectoren breken uitblinkers door hun jaarplafonds. Niet minder dan zes Brusselse aandelen bereikten donderdag hun hoogste peil van de voorbije 52 weken. Twee bedrijven, Aedifica en Galapagos, scherpten zelfs hun hoogste koers ooit aan. Elf andere Brusselse noteringen wisten hun jaarpiek te evenaren en flirten met een nieuwe topscore.

De Mechelse biotechvedette Galagagos tikte iets na elf uur donderdagvoormiddag voor het eerst in haar geschiedenis 200 euro aan. Galapagos loopt deze week extra in de kijker door zijn deelname aan de druk gevolgde medische conventie van JPMorgan in San Francisco.

Ook Aedifica scherpte iets voor de middag zijn absoluut record aan. De specialist in zorgvastgoed piekte op 118,40 euro.

Dan zijn er een handvol bedrijven die hun jaarrecord verbeteren. Ackermans & van Haaren wordt hoger gestuwd door een koopadvies van ABN AMRO en koerst naar 149,90 euro, zijn hoogste punt in 52 weken. De holding blijft op een zuchtje van 150 euro.

Ook de jaarrecords van GBL, CFE en Umicore liggen aan diggelen.

'Risico's amper ingeprijsd'

'Het is een sign of the times dat de risico's niet of nauwelijks worden ingeprijsd', zegt Tom Simonts, senior financial economist van KBC Securities. 'Galapagos is daar een sprekend voorbeeld van. Het bedrijf verkoopt nog niets maar breekt doorheen elk plafond en is intussen bijna 13 miljard euro waard.'

De verkoopzijde is erg dunnetjes. Geen enkele belegger heeft zin om posities af te bouwen. Tom Simonts Senior financial economist KBC Securities

Een reeks andere bedrijven, onder meer UCB, Tubize, Fagron, Sipef en Floridienne, evenaren donderdag hun jaarpiek en flirten met nieuwe records. Ook VGP bereikt opnieuw zijn piek van 95 euro, waarmee het bedrijf dicht bij de kaap van 2 miljard euro beurswaarde komt.

'Wat ook speelt, is dat er weinig verkopers zijn', zegt Simonts. 'Geen enkele belegger heeft zin om belangrijke posities af te bouwen.'