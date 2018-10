Sterke arbeidsmarkt stuwt Wall Street hoger

De cijfers geven aan dat de Amerikaanse economie nog steeds in goeden doen is. Aandelen reageren positief. De S&P 500 staat 0,4 procent in het groen. De dollar verstevigt wat tegenover de euro.

De Japanese autofabrikant Honda gaat 2,75 miljard dollar investeren in zijn Amerikaanse tegenhanger General Motors . Het geld gaat naar de afdeling die zich bezig houdt met de ontwikkeling van de zelfrijdende auto.

Concreet zal Honda onmiddellijk 750 miljoen dollar pompen in GM Cruise LLC en een bijkomende 2 miljard dollar over de komende 12 jaar. In ruil krijgt Honda een belang van 5,7 procent in Cruise. Honda wil samen met GM een autonome auto ontwikkelen die op grote schaal kan verkocht worden.

Eerder stak het Japanese Softbank al 2,2 miljard dollar in Cruise voor een belang van 19,6 procent. De investeringen stellen GM in staat om autonome auto's te ontwikkelen zonder de traditionele autobusiness te verwaarlozen.

General Electric kreeg gisteren een downgrade te verwerken maar noteert hoger. De verlaging van de kredietwaardigheid kan GE problemen opleveren. Het conglomeraat is in grote mate afhankelijke van kortetermijnschuld die het gebruikt om de dagelijkse activiteiten mee te financieren. GE had in het tweede kwartaal gemiddeld 16,6 miljard dollar aan kortetermijnschulden uitstaan.

Door de downgrade zijn minder investeerders geïnteresseerd in het schuldpapier wat de kostprijs voor GE de hoogte induwt. GE heeft het moeilijk door een slabakkende vraag voor zijn gasturbines en onderzoeken vanwege de Amerikaanse beurswaakhond.

Morgan Stanley bevestigt vandaag zijn scepsis ten opzichte van de producenten van halfgeleiders. Het beurshuis verlaagt de winstverwachtingen voor de sector. Morgan Stanley waarschuwt voor het begin van een 'voorraadcorrectie'. In het begin van augustus voerde de bank al een downgrade uit voor de sector. Informatica-aandelen reageren voorlopig niet. Gemiddeld gaan ze 0,7 procent hoger.