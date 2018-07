Sterke groei voor Eckert & Ziegler Bebig

De Waalse fabrikant van implantaten om tumoren te bestrijden boekte aanzienlijk meer omzet in het eerste halfjaar. Door hogere kosten kon de winst niet volgen.

De omzet van Eckert & Ziegler Bebig groeide in de eerste zes maanden met 16 procent tot 14,3 miljoen euro. Twee zaken stuwden de omzet hoger: een goede verkoop van ‘zaden’ (seeds) en stralingslaadsystemen (afterloaders), en de overname van het Duitse bedrijf Womed begin dit jaar. Womed, kort voor Wolf Medizintechnik, maakt X-stralenapparaten om huidtumoren te behandelen.

De positieve omzetevolutie wordt evenwel niet weerspiegeld in de winst: de bedrijfswinst (ebit) halveerde nagenoeg, van 1,65 miljoen tot 855.000 euro. Ook hier weer een dubbele verklaring. In de eerste zes maanden van 2017 was er een uitzonderlijke winst van 0,7 miljoen euro door de terugname van provisies, dit jaar niet. Daarnaast waren er hogere verkoop- en marketinguitgaven (+0,5 miljoen euro) en hogere administratieve kosten (+0,4 miljoen euro), die voornamelijk te maken hadden met de overname van Womed in januari.

Ook de nettowinst komt de helft lager uit dan een jaar eerder, op 0,7 miljoen euro. Per aandeel zakt de nettowinst van 0,06 tot 0,03 euro.

Bangladesh

Voor de problemen rond een project in Bangladesh is er een oplossing gevonden zonder (zware) financiële gevolgen, blijkt voorts uit het halfjaarrapport.

De zaak gaat terug tot 2015 en 2016. Toen leverde E&Z Bebig vijf HDR-toestellen (high dose rate) aan een klant in Bangladesh in het kader van een door de Wereldbank gefinancierd project. Volgens de bank leefde het Belgische bedrijf daarbij niet de verplichtingen na in het kader van het Health Sector Development Program van de Wereldbank.

E&Z Bebig was het daar niet mee eens, maar werkte niettemin samen met de Wereldbank om een oplossing uit te dokteren. De twee partijen hebben een regeling getroffen die geen financiële boetes inhoudt voor E&Z Bebig en ook geen substantiële impact heeft voor diens financiële en marktpositie.

In het jaarverslag was er sprake van dat E&Z Bebig voor twee jaar zou worden uitgesloten van de programma’s van de Wereldbank. Of dat is opgenomen in de nu bereikte overeenkomst, is niet meteen duidelijk.