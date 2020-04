Sterke koersopstoot voor chipaandelen

De chipbedrijven zijn donderdag de uitblinkers op de wereldwijde aandelenbeurzen. X-Fab kent zijn beste beursdag ooit. De halfgeleiderindustrie krijgt rugwind van de Taiwanese marktleider die ondanks de virusuitbraak ijzersterk presteert.

De wereldwijde vraag naar chips lijdt voorlopig niet onder de coronacrisis. De Taiwanese halfgeleiderfabrikant TSMC, die levert aan techgiganten zoals Apple en Huawei, heeft het afgelopen kwartaal zijn winst bijna verdubbeld ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. In het kielzog van TMSC kennen ook andere chipaandelen een topdag op de beurs.

TSMC zette in de eerste drie maanden van 2020 een nettowinst van omgerekend 3,6 miljard euro in de boeken. De omzet steeg met 42 procent naar 9,5 miljard euro. De resultaten van TSMC gelden als een belangrijke graadmeter voor de techindustrie, vanwege het gewicht van het bedrijf in de hele waardeketen.

Vooral de vraag naar chips voor datacenters boomt nog meer dan voor de crisis al het geval was, nu door het massale thuisblijven en thuiswerken de online activiteit wereldwijd een enorme boost kent. De toegenomen vraag uit dat segment compenseerde de lagere vraag naar chips voor smartphones en auto's.

Apple , TSMC's belangrijkste klant,trok zijn vooruitzichten voor het huidige kwartaal in door productievertragingen en een lagere vraag in China, de grootste afzetmarkt. Maar nieuwe gegevens tonen een opvering van de iPhone-bestellingen van 19 procent in China, wat wijst op een herstel.

De resultaten zetten een turbo op de aandelen van Europese chipproducenten. X-Fab , de Belgische chipbakker die een beursnotering heeft in Parijs, klimt 14 procent hoger en kent daarmee zijn beste beursdag sinds de beursgang in 2017.

Mogelijk zal het coronavirus pas met vertraging op de chipindustrie wegen als eindklanten hun investeringen terugschroeven. Bankhaus Lampe

In Nederland klimt ASML , een bedrijf dat onder meer voor TSMC machines maakt om chips mee te produceren, 5 procent. De chipbedrijven ASM International en Besi winnen tot 12 procent. De PHLX Semiconductor Index, een index die de halfgeleiderbedrijven wereldwijd volgt, kent sinds zijn dieptepunt midden maart een stevige remonte en staat bijna terug op het niveau van december. (zie grafiek)

'Het is best mogelijk dat Covid-19 nog met enige vertraging op de chipindustrie weegt', zegt de vermogensbeheerder Bankhaus Lampe. 'Mogelijk komt er een overaanbod maar is dat nu nog niet voelbaar in de vraag omdat eindklanten hun inventaris opbouwen. Daar hebben we nu nog geen duidelijke indicaties van. We zullen dat pas voelen als de halfgeleiderklanten hun investeringen beginnen te verminderen'.