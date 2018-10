Sterke resultaten charmeren Wall Street

Zo zorgelijk de voorbije beursweek was, zo voorspoedig loopt de huidige beursweek op Wall Street.

Terwijl beleggers op Wall Street vorige week - net als tijdens de eerste beursweek van februari - nog in een kramp schoten, is het deze vijfdaagse tot nader order weer 'business as usual'. De Dow Jones trekt 1,6 procent hoger naar 25.654 punten. Nasdaq - dat vorige week nog extra hard onderuit ging - herstelde onder aanvoering van Big Tech dik 2 procent.