Stern keert meer dividend uit dan beurskoers

De Nederlandse autoverdeler Stern is met een klim van ruim 20 procent de grootste stijger op de beurs van Amsterdam. Het bedrijf gaat na een bod op zijn kernactiviteiten meer dividend uitkeren dan de hele beurswaarde voor de transactie.

Stern Groep is een van de grootste autodealerconcerns in Nederland. Ze verkoopt merken als Mercedes, Renault, Nissan, Ford, Volvo, Land Rover, Kia en Opel. Jaarlijks verkoopt het bedrijf zo'n 32.500 wagens. Het biedt ook bijkomende diensten aan als leasing, verhuur, verzekeringen, financiering, onderhoud en schadeherstel.

Die kernactiviteiten, gebundeld in de dochter Stern Facilitair, gaan voor minstens 103 miljoen euro de deur uit. De koper is de Scandinavische sectorgenoot Hedin Mobility Group. Bij de transactie wordt 83 miljoen euro in cash betaald. De mededingingsautoriteiten moeten nog hun fiat geven, maar niemand verwacht moeilijkheden. De verkoop moet in het eerste kwartaal van 2022 afgerond zijn.

Stern is van plan om na de verkoop een buitengewoon dividend uit te keren van 14,75 euro per aandeel. Dat is meer dan de slotkoers van 13,65 euro van woensdagavond.

Autoverzekeraar

Wat bij de beursgenoteerde holding overblijft, is de autoverzekeraar Bovemij. De boekwaarde van dat belang beloopt 19,3 miljoen euro, omgerekend 3,40 euro per aandeel. Maar dat is een onderschatting. 'Stern meent dat de marktwaarde van Bovemij aanzienlijk hoger is dan de boekwaarde,' klinkt het in een persbericht.

Stern wordt een zo goed als lege beursschelp. Kris Kippers Analist Degroof Peterdam

Degroof Petercam verhoogt in een reactie op de verkoop het koersdoel van Stern naar 18 euro, maar analist Kris Kippers gaat niet verder dan de rating 'bijhouden'.

Dat beide partijen spraken, was al sinds januari bekend. De meeste analisten gingen er echter van uit dat Hedin via een volledige overname van Stern de Amsterdamse notering zou gebruiken om zelf op de beurs genoteerd te raken. Dat scenario werd het niet.

Delisting?

'Stern wordt een zo goed als lege beursschelp met alleen het belang in Bovemij. Een mogelijk scenario is dat het bedrijf al zijn activa liquideert en een delisting volgt', stelt Kippers.

'We denken dat het dividend op een fiscaalvriendelijke manier uitbetaald zal worden. Stern heeft voldoende premiereserves op zijn balans, zodat de uitkering via een belastingvriendelijke kapitaalvermindering kan gebeuren. Dat zou ook het geval zijn bij een potentiƫle desinvestering van Bovemij.'