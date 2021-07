Stickermaker Panini werkt aan beursgang via blancochequebedrijf

De Italiaanse stickeruitgeverij Panini zit in fusiegesprekken met het blancochequebedrijf van de honkbalvedette Alex Rodriguez.

Het Europees voetbalkampioenschap mag dan afgelopen zijn, Panini blijft volop in het nieuws. De producent van (sport)stickers, kaarten en andere verzamelobjecten is volgens Bloomberg in gesprek met Slam Corp., het blancochequebedrijf van ex-honkbalspeler Alex Rodriguez. Door de fusie zou Panini een notering krijgen op Nasdaq en een waardering van 3 miljard dollar kunnen vangen.

Panini werd in 1961 opgericht in het Italiaanse Modena. In februari maakten de familiale aandeelhouders bekend een verkoop te overwegen. Panini maakt al stickeralbums sinds het wereldkampioenschap van 1970 in Mexico. Complete stickerboeken en zeldzame stuks wisselen voor hoge bedragen van eigenaar. Een door de Braziliaanse superster Pelé gesigneerd album voor het WK in 1970 leverde een recordbedrag op van 12.038 euro.

Voetbaltornooien zijn voor Panini de belangrijkste cashkoe. In WK-jaren schiet de omzet traditioneel steil omhoog. 2018 was een recordjaar waarin de Panini-groep voor het eerst de kaap van 1 miljard euro omzet kon ronden, zowat het dubbele van het jaar voordien. Panini is wereldwijd in 150 landen actief en telt meer dan 1.200 medewerkers. Volgens de website worden jaarlijks meer dan 1.000 collecties gelanceerd. Naast ruilkaarten en stickers geeft het bedrijf strips, boeken, tijdschriften en graphic novels uit.