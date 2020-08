Stijgende palmolieprijs haalt Sipef van de pechstrook

Gunstige weersomstandigheden vuren de productievolumes van de plantagegroep stevig aan. Het herstel van de palmolieprijs geeft Sipef weer uitzicht op zwarte cijfers.

Goed weer - in het geval van Sipef betekent dat regelmatige regen - heeft in het eerste semester geleid tot een stijging van de palmolieproductie van de groep met een kleine 6 procent. Niveaus die de plantagegroep in de tweede jaarhelft nog verwacht op te krikken.

De productiegroei vertaalt zich in in een omzetstijging van 4 procent naar 117,7 miljoen dollar voor de eerste jaarhelft en is een welkome opsteker voor de plantagegroep. Sipef kreeg in 2019 - uitgerekend tijdens zijn eeuwfeest - zowat alle plagen van Egypte over zich heen: een hardnekkige droogte en niet minder dan drie vulkaanuitbarstingen in Papoea-Nieuw-Guinea.

Het herstel na die natuurrampen loopt voorspoedig, stelt Sipef, dat het productieverlies voor 2020 schat op ongeveer 25 000 ton palmolie. De coronapandemie speelt dan weer geen rol van betekenis op de activiteiten.

'Covid-19 had tot dusver geen belangrijke rechtstreekse negatieve financiële invloed onze operationele activiteiten', aldus CEO François Van Hoydonck. 'De palmolieprijs heeft zich in belangrijke mate hersteld van de plotse sterke daling vanaf midden februari'.