Extra stimulus stuwt beurzen

De extra stimulusmaatregelen van centrale banken en overheden zetten de beurzen stevig in de plus.

De ommekeer begon maandag bij de Amerikaanse beurzen. Wall Street opende in de min maar het tij keerde ten goede nadat de Amerikaanse centrale bank (Fed) een wijziging in haar beleid aankondigde. De Fed zal vanaf nu bij het opkopen van bedrijfsobligaties een indexbenadering te volgen om zo een breder spectrum aan ondernemingen te kunnen steunen.

De beurzen krijgen dinsdag een extra duwtje in de rug door berichten dat de Amerikaanse regering grootschalige investeringen in infrastructuur overweegt. De omvang van het pakket zou 1.000 miljard dollar bedragen. Voorts komt ook de Japanse centrale bank met meer maatregelen over de brug om bedrijven te ondersteunen.