Stormloop op Bekaert-obligatie

Bekaert heeft vrijdagavond de inschrijvingen voor zijn obligatie-uitgifte na één dag vervroegd afgesloten, omdat de vraag veel groter was dan het aanbod.

'De obligatie-uitgifte was zeer succesvol', zegt de woordvoerster van Bekaert. 'We zijn zeer gelukkig met het resultaat.' De staaldraadgroep wilde maximaal 200 miljoen euro ophalen, maar de beleggers tekenden in voor meer dan 350 miljoen.