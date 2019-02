Straffe cijfers, maar zuinige prognoses voor big tech

De meeste FAANG-bedrijven klopten in het vierde kwartaal van 2018 met gemak de verwachtingen van analisten. Maar de vooruitzichten zijn eerder voorzichtig.

De ongebreidelde groei van big tech in de Verenigde Staten lijkt voorbij, klonk het de afgelopen weken. Waarnemers gingen ervan uit dat de FAANG-bedrijven - Facebook, Apple, Amazon, Netflix en Google - voor het vierde kwartaal ‘gematigdere’ groeicijfers zouden voorleggen.

Allicht werd de afgelopen week het meest uitgekeken naar de resultaten van Facebook. Het aandeel boerde in 2018 flink achteruit na een reeks schandalen (zie grafiek). Maar Facebook sloeg hard terug: met een kwartaalwinst van 6,9 miljard dollar verpulverde CEO Mark Zuckerberg de verwachtingen. Beleggers waren ook gecharmeerd door de toename van het bereik tot 1,52 miljard actieve gebruikers per dag in december. Dat is 9 procent meer dan een jaar geleden.

Schermvullende weergave ©Mediafin

Toch kon Facebook niet alleen hoeraberichten posten: de groep waarschuwde dat de omzet zal vertragen door een wijziging in de reclameactiviteiten. Ze wil meer advertenties op haar messagingapplicaties, omdat ze vindt dat de groei op het hoofdplatform beperkt is. Die advertenties zijn echter minder lucratief.

Quid Alphabet? Maandagavond komt Alphabet als laatste techklepper met resultaten. Het rapporteert over twee divisies, de internetreus Google en ‘Andere gokjes’ (denk aan de zelfrijdende wagen en technologie om huizen slimmer te maken en mensenlevens te verlengen). In het derdekwartaalrapport in oktober liet Alphabet weten dat het acht producten heeft met minstens 1 miljard maandelijks actieve gebruikers.Voor het vierde kwartaal liggen de verwachtingen opnieuw hoog: een omzetstijging van 20,5 procent tot 39 miljard dollar en een stijging van de winst per aandeel met 12 procent tot 10,86 dollar.

Een gelijkaardig verhaal bij Amazon. De e-commercegigant boekte beter dan verwachte cijfers in het vierde kwartaal, maar de vooruitzichten voor het eerste kwartaal van 2019 bekoorden niet. Amazon mikt op een kwartaalomzet tussen 56 en 60 miljard dollar, terwijl de analisten op 61 miljard rekenden. Beleggers maken zich zorgen over India. CEO Jeff Bezos heeft 5 miljard dollar uitgetrokken om te groeien in het land, maar India heeft strenge onlinehandelswetten ingevoerd.

Het aandeel Apple reageerde goed op de resultaten dinsdag. De iPhone-maker stuurde op 2 januari een omzetalarm uit - door een verzwakking in China - en dat had de lat uiteraard lager gelegd. Beleggers waardeerden de groei van de dienstendivisie en de opmerkingen van CEO Tim Cook. Die merkte op dat de handelsspanningen tussen China en de VS afnemen. ‘De cijfers over de diensten zijn goed en de drijvende kracht achter de groei van Apple’, zegt Ivan Feinseth van Tigress Financial Partners. Apple zag de verkoop van de iPhone met 15 procent op jaarbasis terugvallen, vooral door de moeilijkheden in China. Cook zei de lokale prijzen te herzien.