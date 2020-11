Streaming redt Disney

Het entertainmentbedrijf Disney komt donderdagavond met beter dan verwachte kwartaalresultaten. De omzet daalde met 23 procent tot 14,7 miljard dollar, terwijl analisten maar een omzet van 14,2 miljard hadden voorzien. Het verlies per aandeel kwam uit op 20 dollarcent, beter dan het verlies van 71 dollarcent dat de markt had verwacht.

Disney maakte tevens bekend dat Disney+ aan het einde het vierde kwartaal van het gebroken boekjaar 73 miljoen betalende leden had. 'Dat is veel meer dan onze prognoses voor het eerste jaar van de streamingsdienst', zegt CEO Bob Chapek.

Chapek is tevreden met de resultaten. 'Zelfs met de onderbreking door de coronapandemie zijn we in staat geweest om onze activiteiten goed te managen en om belangrijke stappen te zetten voor onze groei op lange termijn. De echte lichtpunten zijn onze direct-to-consumer-activiteiten.' Met direct-to-consumer bedoelt Chapek diensten als Disney+ waarbij er tussen Disney en de consument geen tussenpartij meer staat.