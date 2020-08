Supermarkten VS gaan superhard

Wall Street wint terrein. De Amerikaanse supermarkten zien de onlineverkopen exploderen. Amazon neemt 3.500 werknemers aan.

De Amerikaanse beurzen staan licht in de plus. Beleggers zijn nog wat terughoudend door de aanhoudende politieke impasse in de Amerikaanse Senaat over een steunpakket. Ook de spanningen tussen de VS en China manen beleggers tot voorzichtigheid.

Wall Street Vs. Main Street | Bull, Bear & Bas

De S&P500 doet een zesde poging om zijn slotrecord van 19 februari op 3.386,15 punten te doorbreken. Daarmee heeft de brede beursgraadmeter de coronacrisis alweer verteerd, dat in tegenstelling tot de Amerikaanse economie (zie video). De index wint om 15u30 0,2 procent.

Walmart en Home Depot

De supermarktketen Walmart komt dinsdag met kwartaalcijfers die veel sterker zijn dan verwacht. De omzet steeg 5,6 procent tot 137,7 miljard dollar en kwam hoger uit dan de door analisten voorziene omzet van 135,4 miljard. De winst per aandeel ging 22,8 procent hoger tot 1,56 dollar, terwijl de markt rekende op 1,25 dollar.

Daarnaast blijkt Walmart weer flink meer verkocht te hebben via het internet. De onlinetverkopen verdubbelden ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Door de coronapandemie wilden veel Amerikanen de boodschappen niet fysiek doen uit angst besmet te worden met het coronavirus, waardoor ze hun boodschappen massaal online deden.

De supermarktketens hadden weinig last van de quarantainemaatregelen die de overheden namen tegen het coronavirus. Supermarkten mochten als een van de weinige winkels openblijven omdat ze noodzakelijke levensmiddelen verkopen. Daarnaast hamsterden burgers massaal in de aanloop van en tijdens de lockdown, wat extra geld in het laatje bracht voor de supermarkten.

Walmart klimt 0,9 procent.

Home Depot

Ook de doe-het-zelfketen Home Depot presenteert mooie resultaten. Zowel de omzet als de winst rukt met een kwart op. De omzet steeg met 23 procent naar 38,1 miljard dollar. De winst steeg met hetzelfde tempo van 3,5 miljard dollar naar 4,3 miljard dollar.

De extra omzet van Home Depot is afkomstig van het geld dat Amerikanen door de coronacrisis niet konden uitgeven aan vakanties, fitnessabonnementen en andere activiteiten. De inkomenssteun van de Amerikaanse overheid voor mensen die werkloos werden door de pandemie droeg ook bij aan de koopwoede.

Home Depot moest wel 480 miljoen dollar extra uitgeven aan loonkosten voor zijn personeel, waaronder bonussen voor winkelpersoneel en magazijnmedewerkers.

De doe-het-zelfketen kondigt een kwartaaldividend aan van 1,5 dollar per aandeel dat op 17 september wordt uitbetaald.

Home Depot wint 0,3 procent.

Amazon

Ook bij Amazon , de koning van de onlineverkopen, draaien de zaken goed mede dankzij corona. Zo goed dat de internetreus 3.500 nieuwe werknemers gaat aannemen in zes grote Amerikaanse steden, waaronder New York. Verder denkt Amazon dat het zo'n 1,4 miljard dollar gaat investeren in kantoren en om andere locaties uit te breiden.