Sysco heeft last van Covid

De president kan de belasting van 20 procent niet zomaar verlagen zonder de hulp van het Congres. Maar via een executive order zou Trump wel de belastingbasis kunnen verminderen, met name door de originele aankoopprijs te verhogen met de inflatie. Op die manier is er minder meerwaarde, en dus minder taksen. Volgens Trump zou de verlaging zorgen voor meer banen.

Sysco

De omzet donderde 42,7 procent lager tot 8,9 miljard dollar en de brutowinst zakte 47,4 procent tot 1,6 miljard. Netto dook het bedrijf zelfs in de min. De winst per aandeel zakte met 1,39 dollar, zodat er een verlies van 0,29 dollar per aandeel overbleef.

De CEO is toch tevreden met de resultaten. 'Hoewel het coronavirus een significante impact had op de resultaten in het vierde kwartaal hebben we snel gereageerd door onze balans te versterken en door een nieuwe doelgroep van klanten te lokken. Daarnaast bereiden we ons voor op een terugkeer van de vraag. We hebben er vertrouwen in dat de transformerende stappen die we hebben gezet ons zullen helpen nu we weer uit de crisis geraken.'