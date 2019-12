TINC haalt 112,7 miljoen op met kapitaalverhoging

De investeerder in infrastructuur heeft 9,1 miljoen nieuwe aandelen geplaatst bij beleggers.

De kapitaalverhoging van TINC is met succes afgerond. De investeerder in infrastructuur wilde met de uitgifte van maximaal 9,1 miljoen aandelen een maximumbedrag van 112,7 miljoen euro ophalen en hij is daarin geslaagd.

Bestaande aandeelhouders konden met drie voorkeurrechten inschrijven op één nieuw aandeel tegen 12,4 euro per stuk. Ze tekenden in voor 7,6 miljoen aandelen of 84,6 procent van het aantal aangeboden aandelen. De hoofdaandeelhouders Belfius Insurance en Gimv oefenden al hun voorkeurrechten uit.

Daarna hebben beleggers bij de private plaatsing van de niet-uitgeoefende voorkeurrechten (scrips) ingetekend op 1,4 miljoen nieuwe aandelen. De netto-opbrengst van de niet-uitgeoefende voorkeurrechten bedraagt 0,43 euro per coupon nummer 11.