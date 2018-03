TINC haalt voor derde keer geld op

Het infrastructuurfonds TINC wil voor de derde keer bijna 80 miljoen ophalen bij beleggers. Is de kapitaalverhoging interessant?

TINC geeft maximaal 6,82 miljoen nieuwe aandelen uit tegen 11,40 euro per stuk. Het infrastructuurfonds wil dus een bedrag van maximaal 77,7 miljoen euro ophalen. Opvallend: TINC haalde een gelijkaardig bedrag op bij de beursgang (2015) en de vorige kapitaalverhoging (2016).

Waarom verhoogt TINC opnieuw zijn kapitaal?

De opbrengst van de vorige kapitaalverhoging is volledig geïnvesteerd of toegewezen aan bestaande of toekomstige participaties. Als TINC wil blijven investeren zonder schulden te maken, heeft het vers geld nodig.

TINC zal 6 miljoen gebruiken om schulden terug te betalen. Voorts zal het infrastructuurfonds 17,2 miljoen investeren in de Nederlandse autosnelweg A15 en de Prinses Beatrixsluis. Bovendien reserveert TINC 30,9 miljoen om investeringstoezeggingen te betalen die nog moeten worden opgevraagd. Het gaat om de windmolenparken Participaties Storm Vlaanderen en Storm Ierland, woonzorgresidenties van Réseau Eqso, het glasvezelnetwerk Glasdraad en extra investeringen in de Prinses Beatrixsluis.

Met de rest wil TINC inspelen op toekomstige investeringsopportuniteiten. De kapitaalverhoging werd verwacht. TINC deelde vorige week mee dat het banken de opdracht had gegeven een kapitaalverhoging te onderzoeken.

Wat zijn de praktische details van de kapitaalverhoging?

Aandeelhouders kunnen voor elke drie aandelen intekenen op één nieuw aandeel. De uitgifteprijs van 11,4 euro per aandeel ligt 9,9 procent lager dan de slotkoers van maandag.

Het voorkeurrecht is dinsdagavond nabeurs geknipt en wordt vanaf woensdag apart verhandeld tot vrijdag 23 maart om 16 uur. Aandeelhouders die niet willen deelnemen aan de kapitaalverhoging kunnen zo hun rechten verkopen aan andere beleggers die wel willen inschrijven op de aandelen.

Belfius, een van de twee referentieaandeelhouders, zegt dat het deelneemt aan de kapitaalverhoging. De investeringsmaatschappij Gimv, de andere referentieaandeelhouder, heeft nog geen beslissing genomen. Delen, een andere grote aandeelhouder, wilde geen commentaar geven over zijn plannen.

Is de kapitaalverhoging interessant voor beleggers?

Wie een dividendaandeel zoekt en geen al te grote positie heeft, kan intekenen op de kapitaalverhoging. geert campaert dierickx leys

‘Wie een dividendaandeel zoekt en geen te grote positie heeft, kan intekenen op de kapitaalverhoging’, zegt Geert Campaert, analist van beurshuis Dierickx Leys. ‘Anderzijds is het aandeel rentegevoelig. Het opwaarts potentieel is beperkt bij een rentestijging. Opvallend is dat de aandelen recht geven op een dividend voor het volledige boekjaar dat is gestart op 1 juli 2017.’ Ook het beursblad De Belegger zegt dat beleggers kunnen intekenen op de kapitaalverhoging op voorwaarde dat het aandeel niet te zwaar weegt in de portefeuille.

Hoe zal de beurskoers reageren?

De beurskoers zal woensdag normaal dalen omdat het voorkeurrecht is geknipt. Vertrekkende van de slotkoers van 12,65 euro dinsdag is de theoretische openingskoers woensdag 12,3375 euro, berekende Mathias Nuttin, analist van De Belegger. Maar aangezien de aandelen van TINC worden genoteerd tegen veelvouden van 5 cent is een logische openingskoers 12,35 euro. De waarde van het voorkeurrecht is gelijk aan een derde van het verschil tussen de theoretische openingskoers en de uitgifteprijs of 0,31 euro.

Volgen er nog kapitaalverhogingen?