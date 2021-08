TKH herstelt krachtig van covid

Het technologiebedrijf scoorde in het eerste halfjaar op alle niveaus boven verwachting. De koers neemt de kabelbaan naar boven.

Het technologiebedrijf TKH , het voormalige Twentsche Kabelfabriek, kwam dinsdag met halfjaarcijfers en die waren goed. De omzet klom met 6,9 procent tot 726 miljoen euro en de bedrijfswinst voor afschrijvingen nam toe met 22,3 procent tot 84,4 miljoen euro. En dat terwijl ING maar rekende op een omzet van 655,5 miljoen en een bedrijfswinst van 70 miljoen. De nettowinst steeg zelfs met 37,5 procent tot 49,4 miljoen euro.

+49% orderboek tkh Het orderboek van TKH groeide in het eerste halfjaar met 49 procent tot 639 miljoen euro.

Belangrijk voor de toekomst: ook het orderboek kende een forse expansie en klom met 49 procent tot 639 miljoen euro, met dank aan het succes van bandenbouwsystemen. Analisten gaven eerder aan dat de ordergroei bij deze systemen van belang is omdat het brandstof geeft aan een tak die winstgevender is dan gemiddeld binnen de onderneming. Het bedrijf verwacht dat Industrial Solutions, de tak waar de bandensystemen onder vallen, een sterke groei zal laten zien in het tweede halfjaar als gevolg van de gestegen orders.

Ook de sterke omzetstijging en ordertoename bij Machine Vision, de tweede grootste 'verticale groeimarkt', is van belang. TKH focust voor zijn innovatieve kant op zeven verticale groeimarkten die de komende drie tot zeven jaar voor 600 tot 900 miljoen extra omzet moet genereren (huidige recordomzet: 1,3 miljard euro). Daarmee zouden deze zeven groeimarkten verantwoordelijk zijn voor 80 procent van de omzet.

Prognose

Voor heel 2021 is TKH positief door de verbeterde marktomstandigheden en het goed gevulde orderboek. Het bedrijf verwacht een nettowinst tussen 106 en 112 miljoen euro, tegenover 70,3 miljoen euro in 2020.

TKH zal profiteren van de toegenomen investeringen na een stille coronaperiode. Tijs Hollestelle Analist bij ING

Analist Tijs Hollestelle van ING is zeer tevreden met de resultaten. 'De cijfers waren op alle vlakken beter dan verwacht', klinkt het.

De analist voorziet een mooie koersontwikkeling voor het aandeel. 'De koers van het aandeel deed het de afgelopen twee jaar slechter dan zijn industriële collega's, maar we voorzien dat dit gaat omkeren in de komende kwartalen. TKH is goed gepositioneerd om te profiteren van de toegenomen kapitaalinvesteringen van zijn klanten na een relatief lange stille coronaperiode.'

Analist Ruben Devos van KBC Securities laat zijn koersdoel voor TKH klimmen van 45 naar 55 euro en behoudt zijn koopadvies. 'Op basis van de update verwachten we onze prognoses voor de winst per aandeel na 2021 op te schroeven tussen 10 en 15 procent. Voor dit jaar verhogen we de winst per aandeel tussen 20 en 27 procent.'