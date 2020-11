'TSMC doet bestelling bij ASML'

Een enkel EUV-systeem - de meest geavanceerde - kost circa 150 miljoen euro. Zondag zei de CEO van het bedrijf, Peter Wennink, nog bij het Nederlandse tv-programma Buitenhof dat de eerste grote order inmiddels is geboekt voor een machine die in 2024 of 2025 naar de grootste klant van het bedrijf gaat. Volgens Wennink is er bij die deal 270 miljoen euro gemoeid.

De technologie van Veldhoven, en indirect ook die van Leuven via de langetermijnpartner Imec, is cruciaal om almaar meer 'hersencellen' op één microchip te persen. De technologie is onder de motorkap essentieel voor de 'always on'-datavreter die niet meer zonder zijn iPhone kan, voor de vele Melexis-sensoren die autorijden veiliger maken, in medische toepassingen zoals MRI-scanners en in het internet der dingen dat uw koelkast 'slimmer' maakt.