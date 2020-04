Tack koopt voor 10 miljoen Tessenderlo's

Luc Tack heeft maandag via zijn persoonlijk vehikel voor afgerond 10 miljoen euro Tessenderlo-aandelen aangekocht.

Luc Tack is een regelmatige aankoper van Tessenderlo-aandelen. Meestal gebeurt dat via Verbrugge, een dochterbedrijf van Picanol . De Ieperse weefmachineproducent is op zijn beurt voor 89,5 procent in handen van Luc Tack.

Maandag kocht Tack evenwel via het eigen vehikel Symphony Mills liefst 400.000 aandelen tegen 24,5 euro per stuk. Dat is goed voor een investering van 9,8 miljoen euro, of 0,9 procent van de uitstaande aandelen.

Tack versterkt zo verder zijn greep op het chemiebedrijf. Volgens de recentste informatie die Tessenderlo op zijn website plaatst, heeft Tack via Verbrugge en Symphony Mills samen, meer dan 61 procent van de stemrechten in handen.

Tijdens een interview in De Tijd naar aanleiding van de resultaten, liet Tack omfloerst verstaan dat hij opnieuw op vinkenslag stond om het belang in Tessenderlo op te drijven. Tack heeft een maand lang niet gekocht: tijdens de silent period vier weken voor de resultaten die toevallig samenviel met de forse beursuitschuiver als gevolg van de coronacrisis.