Target beleeft monsterkwartaal

De Amerikaanse beurzen gaan voorzichtig hoger. Beleggers zijn nog wat terughoudend door de patstelling in het Amerikaanse Congres over een economisch stimulusplan.

Target

Target gaat 12 procent hoger nadat de Amerikaanse discounter met monsterlijke kwartaalcijfers is gekomen. De winst steeg liefst 80 procent tot 1,7 miljard dollar. Per aandeel komt die neer op 3,38 dollar, terwijl analisten uitgingen van 1,62 dollar. De vergelijkbare verkopen klommen met 24 procent tot een recordhoogte.

CEO Brian Cornell zegt dat onder andere de mogelijkheden voor online aankopen consumenten over de streep hebben getrokken. Ook de relatie van de winkelketen met de klant was volgens de CEO 'een van de grote aandrijvers van ons succes'.

De supermarktketens hadden weinig last van de quarantainemaatregelen die de overheden namen tegen het coronavirus. Omdat ze levensmiddelen verkopen, waren supermarkten bij de weinige winkels die mochten openblijven. Daarnaast hamsterden burgers massaal in de aanloop naar en tijdens de lockdown, wat extra geld in het laatje bracht.

J&J en Momenta

Farmareus Johnson & Johnson (J&J) kondigt woensdag de overname van biotechspeler Momenta voor 6,5 miljard dollar, of 52,50 dollar cash per aandeel, aan. Dat is een premie van 70 procent op de slotkoers van dinsdag. Momenta werkt net als Argenx aan medicijnen ter behandeling van de spierziekte myasthenia gravis (MG). De farmagigant wil de overname in de tweede helft van 2020 afronden.