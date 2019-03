Target uitblinker op Wall Street

Wall Street gaat in de eerste handelsuren iets lager. De Dow Jones noteert met een verlies van 0,2 procent, de Nasdaq met een verlies van 0,1 procent. Het klimaat werd tijdens de Aziatische handelsuren verzuurd door de neerwaartse bijstelling van de Chinese groeidoelstelling en een vertraging in de dienstensector van de op één na grootste economie ter wereld. China kondigde onmiddellijk een reeks stimuleringsmaatregelen aan.

Een van de opvallendste aandelen is Target dat circa 4 procent wint. De winkelketen - een concurrent van Wal-Mart- kondigde een sterker dan verwachte stijging van de omzet tijdens de kerst- en nieuwjaarsvakantie aan. Grote eindejaarspromoties trokken klanten aan in de winkel, maar ook via het online kanaal. Bovendien gaf de retailer een winstverwachting aan die de verwachtingen voor 2019 overtrof. 'We kenden een uitstekend jaar met een sterke vergelijkbare omzetgroei en met meer klanten', zei topman Brian Cornell. Target telt 1.800 winkels in de VS.