Taxiapp Didi 18 miljard dollar lichter na Chinese ban

De tentakels van de Chinese regelgever nekken de beursdroom van de taxiapp Didi . De beursnieuwkomer keldert met een vierde na een verbanning uit de Chinese appstores.

De handel op Wall Street was sinds vrijdagmiddag gesloten door de Onafhankelijkheidsdag. Dat maakt de balans eens zo dramatisch voor de taxiapp Didi , wiens koers dinsdag pas kon reageren op het nieuws van zondag. Toen kondigde een relatief onbekende Chinese cyberwaakhond (CAC) een onderzoek aan naar privacyschendingen door de app. Op zondag verplichtte de CAC alle Chinese appstores om de taxidienst uit het aanbod te verwijderen.

De ban doet het aandeel van het 'Chinese Uber', dat pas vorige woensdag naar de beurs van New York trok, met een vijfde kelderen. Bij het beursdebuut vorige week gingen de stukken in het Chinese bedrijf van de hand voor 14 dollar. De koers dinsdag bij opening was 11,77 dollar, bijna een vierde onder de laatste officiële koers van vrijdag. Tegen de huidige waardering is het bedrijf nog 56,3 miljard dollar waard waard, 18,3 miljard minder dan bij de beursgang.

Uitstekend debuut

Vorige week maakte het bedrijf nog een uitstekend beursdebuut. Het haalde op de eerste dag 4,4 miljard dollar op en de aandelen ging in de eerste twee handelsdagen 17 procent hoger.

De Chinese cyberwaakhond CAC blijkt Didi al drie maanden geleden geadviseerd te hebben om de beursgang uit te stellen.

Nu blijkt dat de cyberwaakhond CAC Didi al drie maanden geleden adviseerde de beursgang uit te stellen. De Chinese autoriteiten citeerden daarbij expliciet het belang van de 'nationale veiligheid' wegens de enorme schat aan data die Didi bezit. Al lijkt het daarbij niet zozeer om de bescherming van de Chinese consument te gaan, maar wel om de angst van Peking dat een karrenvracht Chinese data in Amerikaanse handen zou vallen. Didi ging toch door met de IPO en tekende voor het op een na grootste debuut van een Chinees bedrijf op de Amerikaanse beurs sinds webreus Alibaba in 2014 naar de beurs van New York trok.

Ondertussen heeft de CAC nog twee andere Chinese, in Amerika genoteerde bedrijven in het vizier genomen. Full Truck Alliance , een platform dat truckers en vrachtschepen met elkaar in contact brengt, en Kanzhun , een online recruiter. Zij mogen voorlopig geen nieuwe gebruikers registreren. Ook zij gaan onderuit op de beurs van New York.

Toekomst

De recente aanpak van de autoriteiten in Peking tegenover Chinese techbedrijven die op de Amerikaanse beurs noteren, leidt tot grote onzekerheid te midden van een erg nerveus beursklimaat voor nieuwkomers.

'Weibo werkt aan beursexit' In het negatieve klimaat voor Chinese beursbedrijven zou er al een eerste exitkandidaat opduiken. Volgens de internationale persagentschappen Reuters en Bloomberg bereidt Weibo in de luwte zijn vertrek van de Amerikaanse beurs voor. De voorzitter van het sociale medium, Charles Chao zou in gesprek zijn met een Chinees staatsfonds om het bedrijf van de beurs te lichten. Alibaba is grootaandeelhouder in Weibo. Het nieuws wordt door het bedrijf ontkend. De koers van de Twitter-kloon gaat in contrast met Chinese malaise op Wall Street met 8,6 procent hoger.