Tech domineert S&P500 zoals in dotcomjaren

Apple is een van de vijf grote techbedrijven die belangrijk zijn in de S&P500.

Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet en Facebook vertegenwoordigen bijna een vijfde van de Amerikaanse beursindex.

Vijf grote techbedrijven - Apple, Microsoft, Amazon, de Google-moeder Alphabet en Facebook - vertegenwoordigen ruim 18 procent van de totale beurswaarde van de S&P500-index. Die bestaat uit de 500 grootste Amerikaanse beursgenoteerde bedrijven. Het is geleden van de dotcomzeepbel, die begin 2000 begon uiteen te spatten, dat één sector zo zwaar woog in de index, schrijft Tocqueville Asset Management in een rapport.

Nog straffer is dat Apple en Microsoft, de twee grootste indexleden met elk zowat 4,5 procent, groter zijn dan volledige sectoren in de S&P500, zoals energie, nutsbedrijven en vastgoed. Dat maakt de veronderstelde diversificatie van een brede index als de S&P500 erg relatief, stelt Toqueville. Wie de index koopt, belegt in belangrijke mate in tech.

Alternatief

Een gediversifieerd alternatief is een tracker - een beursgenoteerd beleggingsinstrument - waarbij elk bedrijf in de S&P500 een even grote weging krijgt, de S&P500 Equal Weight. Nog radicaler is een tracker die de gewichten omdraait en waarin de kleinste bedrijven het zwaarst wegen, de Reverse Cap Weighted US Large Cap.