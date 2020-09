Tech in de uitverkoop

Wall Street gaat fors lager. Er loopt lucht uit techaandelen.

De Amerikaanse beurzen staan in het rood. De graadmeters lijken even een forse adempauze te nemen na de recente recordjachten van de S&P500 en de Nasdaq. Die laatste beursgraadmeter maakt een opvallende uitschuiver van 3,9 procent. Ter vergelijking: de Dow Jones verliest rond 17.15 uur 'maar' 1,7 procent.

Daarmee lijkt wat lucht te lopen uit de techaandelen die een ongekende succesrit achter de rug hebben. De techbeurs Nasdaq is sinds begin dit jaar met bijna 30 procent gestegen. Sinds het dieptepunt van de coronacrisis in maart is de index zelfs met bijna 70 procent geklommen.

Het kan goed zijn dat er een fellere correctie komt waarbij techaandelen 10 procent kunnen zakken Philippe Gijsels Hoofdstrateeg van BNP Paribas Fortis

In de hoek waar de klappen vallen zit onder andere de videobeldienst Zoom die meer dan 10 procent onderuitgaat. Kortgeleden beloonden beleggers het bedrijf nog voor de uitstekende resultaten in het kwartaalrapport. De groep rapporteerde een omzetgroei van 355 procent over het kwartaal tot eind juli. Met 644 miljoen dollar draaide de videodienst in één kwartaal een stuk meer omzet dan de 623 miljoen dollar over het hele voorbije boekjaar.

Ook het internetfitnessaandeel Peloton Interactive krijgt er flink van langs en moet ruim 9 procent prijsgeven. Verder krijgt Teladoc Health , een virtuele gezondheidsspeler, een klap van bijna 6 procent en zakt NVIDIA bijna 7 procent. Voorts moet Tesla het ontgelden met een tuimeling van ruim 8 procent.

Big Tech

Een briesje is ook te voelen bij Big Tech. Aandelen die kortgeleden nog op recordniveaus stonden gaan lager. Microsoft verliest 3,8 procent, Apple zakt 5,2 procent, Amazon levert 3,9 procent in, Google-moeder Alphabet gaat 3,7 procent lager en Facebook gaat meer dan 5 procent achteruit.

Pandemieproof

De afgelopen maanden doken beleggers massaal op de technologiesector. Dat kwam onder andere omdat zijn aandelen gezien werden als coronaproof. Waar de oude economie haar deuren tijdens de lockdown moest sluiten, bleef de digitale deur van de technologiewereld wijd open. En waar de fysieke economie tot stilstand kwam, draaide de economie van de e-commerce als nooit tevoren.

Daarnaast waren de techaandelen razendpopulair dankzij de extreem lage rente. Omdat de lange rentes door de stevige ingrepen van de centrale banken stevig daalden, werden de toekomstige winsten meer waard. Bij technologieaandelen ligt het grootste gedeelte van de winst nog in de toekomst: ze moeten nog groeien.

'De komende dagen zijn cruciaal'

Volgens hoofdstrateeg Philippe Gijsels van BNP Paribas Fortis is het mogelijk dat de neerwaartse koersbewegingen van donderdag tot een bredere correctie in de techsector zullen leiden. 'Daarvoor zijn de komende dagen cruciaal. Aan de ene kant staat bijna iedereen die in de grote techaandelen zit inmiddels op winst. Die beleggers zullen zich nu afvragen of ze geen winst willen nemen. Aan de andere kant zijn er ook beleggers in cash die steeds niet in konden stappen door de rechte lijn die techaandelen omhoog maakten. Deze beleggers zouden dit als een mooi instapmoment kunnen zien.'