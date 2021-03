Tech krijgt klappen

Het stormde donderdag weer op de Amerikaanse beurs. De brede graadmeer S&P500 leverde bij het slot 1,5 procent in terwijl de technologiebeurs Nasdaq zelfs een tik van 3 procent kreeg. De grote techbedrijven kregen ervan langs. Apple daalde 3,4 procent, Microsoft leverde 2,7 procent in, Alphabet kreeg een klap van 2,9 procent, Amazon moest een verlies van 3,4 procent slikken, Facebook liet 1,9 procent liggen en Tesla denderde zelfs 6,9 procent lager.

De daling van Tesla heeft mogelijk te maken met nieuws van eerder deze week. Want Volkswagen opende deze week stevig de aanval op de elektrischeautobouwer door aan te kondigen zelf batterijen voor elektrische auto's te gaan produceren. Daarmee gaat Volkswagen Tesla achterna (zie video).

Meer algemeen blijft de almaar stijgende Amerikaanse tienjaarsrente de techaandelen parten spelen. Nadat de Amerikaanse centrale bank (Fed) woensdag zei zich geen zorgen te maken over de oplopende rente stijgt de tienjaarsrente donderdag nog eens met 8 basispunten tot 1,72 procent. Dat is het hoogste niveau sinds januari 2020. De rente klimt door de oplopende inflatie- en groeiverwachtingen voor de Amerikaanse economie. Hun groei is dan weer het gevolg van het stimuluspakket van 1.900 miljard dollar van de Amerikaanse president Joe Biden.