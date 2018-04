Techaandelen blijven bloeden op Wall Street

Wie dacht dat beleggers na het slechtste beurskwartaal in twee jaar de maand april goed zouden inzetten, is alvast een illusie armer. Techaandelen op Wall Street krijgen het bloeden niet gestelpt.

In een markt met lage volumes gaan de Nasdaq en S&P 500 na anderhalf uur handel 1,8 procent lager. Beleggers doen techaandelen in de ban na berichten dat China de invoertarieven op tal van Amerikaanse producten verhoogt.

Amazon gaat opnieuw fors lager. Beleggers vrezen dat de e-commercegigant hogere belastingen te wachten staat na een tweet van Trump waarin hij beweert dat het Amerikaanse postbedrijf, dat in handen is van de overheid, geld verliest door goedkopere tarieven aan te bieden aan Amazon.

Tesla zet de verliesreeks in de nasleep van het dodelijk ongeval met een autonome Tesla verder. Het aandeel zakt meer dan 7 procent doet daarmee het lichte herstel van donderdag teniet. Het bedrijf heeft te lijden onder productieproblemen van haar Model 3. Daarnaast rijzen er vragen over de technologie van de autonome auto.

Op 1 april grapte topman Elon Musk nog op Twitter dat Tesla failliet was. Of de aandeelhouders er de humor van in zien, is de vraag. Bovendien is de aandelenkoers ook van belang voor Musk zelf. Onlangs werd een verloningspakket goedgekeurd die kan oplopen tot meer dan 50 miljard dollar. Een van de voorwaarden was wel een beurswaarde van 650 miljard. Met een huidige marktkapitalisatie van 42 miljard dollar lijkt die mijlpaal verder weg dan ooit.