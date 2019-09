Techinvesteerder Prosus schiet hoger bij beursdebuut

Tencent, bekend van de in China superpopulaire app WeChat (chatten en mobiel betalen), is in de portefeuille het absolute zwaargewicht.

Techholding Prosus schiet op de eerste beursdag in Amsterdam 31 procent hoger. Prosus is vooral een manier om in de Chinese ecommercereus Tencent te beleggen.

Op het Damrak is het nieuwe aandeel Prosus geopend op 77,36 euro, een stijging met 31 procent tegenover de referentieprijs van 58,7 euro. Dat impliceert een beurswaarde van 123 miljard euro. Prosus krijgt op Amsterdam het symbool PRX mee.

Het gaat wel niet om een klassieke beursgang. Het Zuid-Afrikaanse internet- en mediaconcern Naspers heeft zijn internetbelangen buiten Zuid-Afrika afgesplitst in Prosus en die nieuwe onderneming heeft zonet een aparte notering gekregen op Euronext Amsterdam.

Gouden belegging

Naspers werd in 1915 opgericht, maar een cruciaal jaar was 2001, toen de groep een groot belang verwierf in de Chinese internetholding Tencent. De investering van 34 miljoen dollar is intussen 125 miljard dollar waard. Tencent, bekend van de in China superpopulaire app WeChat (chatten en mobiel betalen), is in de portefeuille het absolute zwaargewicht.

Naspers zit nog in tal van andere bedrijven, onder meer in de maaltijdbezorger Delivery Hero, in het Russische online platform Mail.ru, in de Chinese online reis-organisator Ctrip en in de zoekertjeswebsitegroep OLX Group. Maar wie in Prosus belegt, belegt vooral in Tencent. Tencent is goed voor meer dan 80 procent van de portefeuille.

De beursgang van Prosus op een Europese beurs zoals Amsterdam verhoogt niet alleen de zichtbaarheid van de groep. Het idee is ook om een hogere waardering te genieten. Op de beurs van Johannesburg noteerde Naspers de voorbije twee jaar met een korting van circa 40 procent. Vandaag in Amsterdam is die korting al meteen een heel pak kleiner geworden.

Snel in de AEX

Prosus is opgericht als naamloze vennootschap naar Nederlands recht en heeft zijn hoofdzetel in Amsterdam. Prosus wordt normaal snel opgenomen in de AEX, de toonaangevende Nederlandse index. En gezien zijn omvang en belang kunnen analisten het niet links laten liggen. Op het Damrak is Prosus nu het bedrijf met de op twee na grootste marktkapitalisatie. Het moet alleen Royal Dutch Shell en Unilever laten voorgaan.