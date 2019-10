Techreuzen Apple en Facebook krijgen Wall Street niet hoger

Beleggers schrokken van het bericht dat China twijfelt of een alomvattend handelsakkoord met de Verenigde Staten wel mogelijk is. Chinese overheidsfunctionarissen zouden zich onder meer zorgen maken over het impulsieve karakter van president Donald Trump. De handelsvrees compenseert de veelal sterke bedrijfsresultaten.

Uitblinker van de dag is Kraft Heinz met een winst van 12 procent. De winst per aandeel kwam uit op 69 cent, een pak meer dan verwacht (54 cent). De omzet lag met 6,08 miljard dollar in de lijn der verwachtingen. 'We zaten in het derde kwartaal nog altijd onder ons potentieel, maar we tonen wel verbetering tegenover het eerste semester', zei CEO Miguel Patricio. De producent van onder meer kaas en ketchup kampt al een tijdje met een teruglopende omzet. 'We hebben de sterkte van onze merken overschat', zei grootaandeelhouder Warren Buffett daar in het verleden over.