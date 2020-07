Techreuzen schitteren op Nasdaq

Alphabet is de pineut en verliest 4 procent. De moeder van Google maakte voor het eerst in de geschiedenis een omzetdaling bekend. De coronapandemie drukt op de advertentieinkomsten.

Ook Apple profiteerde van het vele thuiswerken (veel vraag naar Mac’s en dergelijke) en van het succes van zijn goedkoopste model, de iPhone SE . De prijs van het aandeel schiet vandaag voor het eerst sinds de 7-voor-1 aandelensplit in 2014 boven 400 dollar en boven de prijs van de iPhoneSE in de VS.

Om het aandeel toegankelijker te maken voert Apple eind deze maand een 4-voor-1 aandelenspit door. Apple zal hierdoor nog maar het 15de invloedrijkste Dow Jones-lid zijn, in plaats van het – met voorsprong - invloedrijkste. De oudste index ter wereld baseert zich immers op beurskoersen, in plaats van op marktkapitalisaties. Of de split goed nieuws is voor de houders van Dow Jones-trackers zal de toekomst uitwijzen.